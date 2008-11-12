مسئولان منطقه ویژه اقتصادی پیام باید از آزمون و خطا اجتناب کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد جواد کولیوند در مراسم کلنگ زنی فاز اول نمایشگاه فصلی و دائمی پیام در منطقه ویژه اقتصادی پیام با بیان این مطلب اظهار داشت: بسیاری از مسائل مربوط به مناطق ویژه و آزاد در مناطقی از قبیل کیش و قشم تجربه شده و مسئولین منطقه ویژه اقتصادی پیام باید با استفاده تجربه های مربوطه از انجام مجدد آزمون و خظا جلوگیری و اجتناب کنند.

وی در این خصوص ادامه داد: اجتناب از آزمون و خطا باعث می شود منطقه یادشده با سرعت بیشتری پیشرفت کند و بدون هدر رفتن وقت و سرمایه به نتایج و تجربه های جدیدی دست یابد.

این مسئول با اشاره به لزوم داشتن افق 20 ساله و حتی بیشتر ادامه داد: گذشته از اجتناب از آزمون و خطا مسئولان منطقه ویژه اقتصادی پیام باید در جهت ترسیم افق 20 ساله و حتی بیشتر تلاش کنند، زیرا در صورت تحقق این امر، هر مدیر و رئیس جدیدی که وارد مجموعه می شود با داشتن چشم انداز و افق چندین ساله، بهتر می تواند برای مجموعه برنامه ریزی کند.

فرماندار کرج اظهار امیدواری کرد: مدیران و روسای منطقه ویژه اقتصادی پیام و سایر مناطق ویژه و آزاد، پیوسته در زمینه های اقتصادی به تجربه های جدیدی دست یابند و در انجام فعالیتهای خود موفق باشند.

منطقه ویژه اقتصادی پیام در جاده مهرشهر - ماهدشت کرج قرار دارد.