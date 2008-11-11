اولین پرواز زائرین حج تمتع به سرزمین وحی از تهران با 460 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت در مراسم آغاز اعزام زائران حج تمتع امسال با اعلام این خبر افزود: امشب دقایقی بعد از ساعت 12 اولین کاروان از زائران ایرانی متشکل از 460 نفر از استانهای قم ومرکزی، عازم مدینه خواهند شد.

وی افزود: مجموع زائرین کشورمان درطول 21 روز از17 نقطه پروازی به عربستان اعزام خواهند شد.

قهرودی درخصوص برنامه اعزام روزانه نیزاعلام نمود که در اولین روز از مراسم انتقال زائرین به حج تمتع 5500 نفر در قالب 15 کاروان به سرزمین وحی مشرف می شوند.

وی در خصوص تعداد زائرین اعزامی از فرودگاه مهرآباد اظهار داشت که 40 هزار نفر شامل استانهای مختلف از این فرودگاه اعزام خواهند شد.

قهرودی درپایان در زمینه عملیات انتقال رفت زائرین اعلام کرد که کل زائران ایرانی از طریق 300 پرواز از امروز تا 12 آذر به مکه و مدینه و جده اعزام خواهند شد.