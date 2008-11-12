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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

200 گفتمان دینی در مدارس لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استان لرستان از برگزاری 200 گفتمان دینی در سطح مدارس این استان خبر داد.

سیده علویه مریم رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در این گفتمانها که در بسیاری از مدارس دخترانه، پسرانه و شبانه روزی استان در حال اجراست دانش آموزان با مسائل احکام، مهارتهای زندگی، حجاب و عفاف آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: این گفتمانهای دینی با همکاری دفتر امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استان و سازمان تبلیغات اسلامی استان لرستان با حضور بیش از 15 تن از اساتید حوزه و دانشگاه در سطح مدارس سراسر استان در حال برگزاری است.

مشاور امور بانوان سازمان آموزش و پرورش استان لرستان با تشریح اهداف برگزاری این گفتمانها، خاطر نشان کرد: این برنامه ها در راستای تبیین ارزشهای اسلامی و تقویت باورهای دینی در بین نسل جوان به ویژه دانش آموزان استان برگزار می شود.

کد مطلب 781597

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