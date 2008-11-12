جشنواره فرهنگ اقوام گلستان بین المللی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی شامگاه سه شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی این جشنواره در این سازمان افزود: این جشنواره با هدف شناسایی و معرفی توانمندی های اقوام استان و کشور برگزار می شود و شامل نمایشگاه و بازارچه فروش صنایع دستی و سوغات استان ها، بازی ها، موسیقی و آوازها، کارگاه های زنده وغیره است.

وی اظهار داشت: جشنواره فرهنگ اقوام گلستان که جزو تقویم این سازمان بوده همه ساله در مهرماه برگزار می شود و اقوام کشور تاکنون از آن استقبال شایانی داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری همایش های علمی در زمینه مسایل و حوزه هایی چون بررسی ابعاد مختلف صنایع دستی، زیست مسالمت آمیز و وحدت چشمگیر اقوام در سراسر کشور و به ویژه در استان گلستان، بازاریابی و بسته بندی صنایع دستی, تاثیر رویکرد کاربردی به صنایع دستی از دیگر بخش های این جشنواره است.

به گفته فعالی، برگزار یتورهای استانگردی از دیگر بخش های جشنواره اقوام استان گلستان است که مهمانان با جاذبه های مختلف این استان آشنا خواهند شد.

سرپرست سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: در جشنواره سالجاری اقوام دیگر کشورها از جمله اقوام ساکن در حاشیه شمالی دریای خزر شرکت می کنند.

وی افزود: در برگزاری این جشنواره ارگان هایی چون دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی، اداره کل حفاظت محیط زیست، و دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و... شرکت دارند.

دومین جشنواره فرهنگ اقوام با حضور 40 سفیر خارجی از 23 تا 26 ابانماه در گرگان برگزار می شود.

