ساخت پوشش نانوکامپوزیتی پلیمری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

به گزارش خبرگزاری مهر، داود زارعی - مجری طرح در این باره گفت: در این پروژه ابتدا بحث و بررسی پیرامون پوششهای نانوکامپوزیتی بر پایه ماتریسهای پلیمری صورت گرفته و همچنین خواص ضد خوردگی این پوششها در کاربردهای مختلف پوششی مانند صنایع نفت وگاز و خودرو مورد بررسی قرار گرفته است و در ادامه نانوکامپوزیتهای پلیمری بر پایه MMT و PANI در ماتریس اپوکسی در فرمولاسیون های مختلف تهیه و ارزیابی شدند و در نهایت ساختار و خواص پوشش مطلوب استخراج شد.

وی به تشریح نحوه انجام کار پرداخت و افزود: پس از تهیه مواد مختلف از جمله ماتریس اپوکسی، هاردنرهای مختلف و اضافه‌ شونده ها و مواد نانومتری PANI وMMT ، فرمولاسیون با کمک اختلاط و سونیکاسیون صورت گرفت. ارزیابی اختلاط و دیسپرسیون به کمک چهار روش مشاهده بصری، میکروسکوپ نوری، تفرق اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام شد و تأیید انجام این آزمایشها به کمک آزمایشهای رئولوژیکی و ارزیابی خواص مدول الاستیک و مدول ویسکوز سیستم‌های پخت نشده صورت گرفت.

زارعی ادامه داد: پس از آن ساخت با درصدهای بهینه مواد انجام شد و فرایند پخت با اعمال پوششها بر روی فولاد نورد سرد شده CRS با قراردهی پلیتها در آون صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه محصول تهیه شده در این پژوهش به عنوان یک پوشش حاوی نانو ذرات MMT پخش شده در ماتریس اپوکسی و PANI حل شده در "هاردنرهای" سیکلو آلیفاتیک آمین است، افزود: این محصول دارای خواص ویژه فیزیکی، مکانیکی و الکتروشیمیایی است که می توان از آن در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و دفاعی و صنایع سیویل استفاده کرد.