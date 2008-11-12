مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: از فضای رانتی کشور رنج می بریم

رئیس قوه قضائیه: گردشگری اسلامی باید تقویت شود

تاریخ انتشارکلید آزمون دوره دکتری تخصصی پزشکی سال 87 اعلام شد

یک میلیون بازنشسته تامین اجتماعی فقط 260 هزار تومان حقوق می گیرند



اعتماد:

حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مطرح کرد: آمادگی برای تهیه سیاست های بخش مسکن

وزیر پیشنهادی کشور درمورد پرونده های مالی اش توضیح داد: روز سخت محصولی در مجلس

تردید آژانس هسته ای درباره واقعی بودن مطالعات ادعایی علیه ایران



اعتماد ملی :

با تشکیل فراکسیون پیشرفت و عدالت صورت گرفت، انشعاب در اردوگاه اصولگرایان

آیت الله هاشمی شاهرودی: جامعه به سمت ناامنی حقوقی می رود

گزارش واشنگتن پست از استراتژی اوباما، مذاکره آمریکا با ایران درباره افغانستان



ایران :

67 درصد واردات ایران از طریق کشورهای اروپایی صورت می گیرد، بی اعتنایی اروپا به قطعنامه های ضد ایرانی

مدیر عامل شرکت تعاونی سهام عدالت تهران: کارگران تا پایان سال سهامدار عدالت می شوند

مهدی چمران با اشاره به کندی عملیات اجرا: شبکه فاضلاب تهران پیش از اتمام ، فرسوده می شود



ابرار:

کمیسیون فرهنگی به حذف ماده 23 لایحه حمایت از خانواده رای داد

حسن روحانی: سیاست های پولی نادرست چند سال اخیر فاصله طبقاتی در جامعه ایجاد کرده است

جلسه رای اعتماد به محصولی چهارشنبه آینده برگزار می شود

نایب رئیس کمیسیون بهداشت: شرایط سلامت کشور بحرانی است



ابتکار:

پشت کنکوری ها مراقب باشند؛ تبلیغات خیابانی برای موسسات جعلی

دیپلمات های آژانس اتمی اعتراف کردند؛ اسناد مطالعات ادعایی جعلی است

قرارداد توسعه میدان گازی پارس شمالی امضا شد؛ 20 فاز جدید در عسلویه

توهین نژاد پرستانه بوش به اوباما



اسرار:

مشاور احمدی نژاد چندقدم تا وزارت کشور؛ معرفی نامه محصولی وصول شد

مصباحی مقدم : طرح عبور از احمدی نژاد در جامعه روحانیت مطرح نیست

قشقاوی در دانشگاه تهران : روح پیام احمدی نژاد این بود که اگر قصد تغییر دارید ما می توانیم کمک کنیم



پول:

مبادلات ایران واروپا در مرز 17 میلیارد یورو

پورمحمدی: توسعه در گرو شفاف سازی عملیات مالی است

کاتوزیان : با دلارهای نفت صادرات سیب و پرتقال وارد می کنیم



تفاهم:

کارشناسان در یک میزگرد خواستار شدند: شعار زدایی از بهره وری

تکذیب فروش سربازی، وزارت کار: سربازان را به کارورزی می فرستیم

کاهش مجدد نرخ سود بانکی ممکن نیست



جام جم:

انضباط مالی چاره کاهش در آمد نفتی

عسکراولادی: اصولگرایان بدون پیش شرط وارد انتخابات شدند

پیشنهاد سقف 350 هزار تومانی برای معافیت مالیاتی حقوق

اعزام اولین گروه زائران خانه خدا از دیشب



جوان:

پرز: اسرائیل فرو می پاشد، مثل شوروی

آیت الله مکارم شیرازی: در برابر فرق انحرافی باید حالت تهاجمی داشت

سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داد: 350 هزار تومان، سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران



جمهوری اسلامی:

اعتراف بزرگ رئیس رژیم صهیونیستی ، اسرائیل فرو می پاشد

سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد 350 هزارتومان پیشنهاد شد

آغاز دور جدید سقوط بازار سهام نیویورک و ورشکستگی شرکتهای در آمریکا

پورمحمدی: از وضعیت مبهم اقتصادی نگرانم



حمایت:

بر اساس نظر سنجی سی. ان. ان: بوش منفورترین رئیس جمهور تاریخ آمریکاست

دادستان کل کشور خواستار شد: جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث

رئیس قوه قضائیه: افزایش پرونده ها موجب ناامنی حقوقی می شود



حیات نو:

رئیس قوه قضائیه هشدار داد: جامعه به سمت ناامنی حقوقی می رود

دومین گزارش از طرف کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شد، پرونده تخلفات بودجه ای دولت در مجلس

سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: مخالف بغداد با تغییرات پیشنهادی آمریکا در توافقنامه امنیتی



خبر:

انتقاد شدید رئیس کل سازمان بازرسی از فضای مبهم اقتصادی کشور، پورمحمدی: فضای رانتی اقتصاد کشور همه را آزرده کرده است

کاتوزیان: نفتمان را می دهیم تا سیب و پرتقال وارد کنیم

سعید لو: دشمنان دولت همان افراد تابلودار نظام هستند

خراسان:

احتمال شکایت ایران از کرسنت در مجامع بین المللی

رایزنی گسترده محصولی در مجلس

اصلاحیه قانون حذف کنکور توسط آموزش و پرورش تدوین شد



خورشید:

کمیته دفاعی کمیسیون امنیت ملی مجلس بررسی می کند: طرح مجدد خرید خدمت سربازی

طرح بهزیستی برای کودکان بی سرپرست، " والدین امین" به کمک بهزیستی می آیند

30 استان 30 طرح،افتتاح 900 طرح عمرانی دردهه فجر



دنیای اقتصاد:

رئیس کل بانک مرکزی به مجلس دعوت شد، سرنوشت نرخ بهره تک رقمی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبر داد: تشکیل شورای هماهنگی پنج دستگاه نظارتی کشور

شاخص چهار رقمی برای بارهفتم



سرمایه:

احمد قلعه بانی برای امسال پیش بینی کرد،عبور خودروسازان از فروش 15 میلیارد دلاری

انتقاد رمضان زاده از سیاست اقتصادی احمدی نژاد: همه مردم ضرر کرده اند جز پولدارترین ها

طی سه سال گذشته ، مواد مخدر 60 درصد ارزان شد

با اعلام موجودیت فراکسیون پیشرفت و عدالت توسط باهنر، محافظه کاران مجلس چهل تکه شدند



سیاست روز:

معاون اجرایی رئیس جمهور: سفرهای استانی کم کاریهای گذشته را آشکار کرد

یک دیپلمات نزدیک به آژانس انرژی اتمی اذعان کرد: جعلی بودن مطالعات ادعایی آمریکا علیه ایران

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد: معافیت 350 هزار تومانی برای حقوق و دستمزد



صدای عدالت:

عسگراولادی: اصولگرایان به اندازه یک دور تسبیح نامزد دارند

حسن روحانی با اشاره به سیاستهای نادرست پولی و مالی: محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند

پدری دختر 11 ساله اش را کشت، قتل کوکان معصوم در پناه قانون

پور محمدی: از فضای رانتی کشور رنج می برم



قدس:

احضاررئیس کل برای ارائه برنامه، مجلس تک رقمی شدن سود بانکی را پیگیری می کند

دعوت ازهاشمی رفسنجانی برای عضویت در شورای حکمیت اصولگرایان

معاون رئیس جمهور: سفرهای استانی، کم کاریهای گذشته را بر ملا کرده است



کاروکارگر:

بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار شدند، رفع تبعیض در میزان حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی

یک پرونده 30 هزار شاکی، اختلاس 300 میلیارد تومانی مدیران یک بانک دولتی

مردم آمریکا در آخرین نظر سنجی بوش را منفورترین رئیس جمهور دانستند



کارگزاران:

با اشاره به سیاستهای پولی و اقتصادی نادرست، حسن روحانی: محرومان را از مسکن و سرپناه دور کردند

سنتگرایان راستگرا با نام پیشرفت و عدالت انشعاب کردند، فراکسیون باهنر در مجلس تشکیل می شود

در نشست با مدیران مسئولان روزنامه ها عنوان شد، سخنگوی دولت: توقع مدیحه سرایی از مطبوعات نداریم



کیهان:

در نیویورک اجرا می شود، کنفرانس ادیان پروژه عربستان برای نجات اسرائیل

تا پایان امسال؛ همه متقاضیان مسکن مهر در شهرهای جدید زمین می گیرند

منابع نزدیک به آژانس انرژی اتمی : اتهامات آمریکا علیه ایران جعلی است

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی: کروبی پایبند شورای حکمیت مصادره شده نخواهد بود



وطن امروز:

پس از جلسه 3 ساعته با هاشمی رفسنجانی ، خاتمی کاندیداتوری را پذیرفت

کروبی مخالفانش را به خروج از ائتلاف تهدید کرد

اروپاییها قانون تحریم بر ضد ایران را دور زده اند



همبستگی:

مهدی کروبی با اعلام مثبت بودن نظر اکثریت اصلاح طلبان به کاندیداتوری اش مطرح کرد: کابینه آینده باید از افراد کار آمد با سلایق سیاسی مختلف باشد

قیمت نفت به پایین ترین سطح رسید

تردید آژانس نسبت به صحت اسناد مطالعاتی ادعایی

دادستان تهران: نصب دوربین های مدار بسته در نقاط جرم خیز فی نفسه مورد تایید است



همشهری:

پیشنهاد سقف 350 هزار تومانی برای معافیت مالیاتی حقوق

تاکید دو روزنامه معتبر آمریکا بر لزوم تعامل واشنگتن با تهران

آلودگی آب شرب در تهران



هدف واقتصاد:

رئیس شورای عالی مدیران عامل بانک های دولتی : شرایط کاهش نرخ سود بانکی فراهم نیست

سعید لیلاز: هشدارهای اقتصاددانان تاکنون محقق شده است

دور جدید رویش سهام با سقوط مجدد وال استریت، بورس ایران در مرز شاخص چهار رقمی