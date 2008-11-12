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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

منابع غربی اعلام کردند؛

نشست 1+5 درپاریس/ شکست غرب در همراهی چین و روسیه جهت تحریمهای جدید

نشست 1+5 درپاریس/ شکست غرب در همراهی چین و روسیه جهت تحریمهای جدید

به گفته مقامهای آمریکایی، دیپلماتهای ارشد گروه موسوم به 1+5 قرار است به منظور گفتگو درباره برنامه هسته ای ایران پنج شنبه در پاریس با یکدیگر دیدار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در این دیدار مقامهای ارشد وزارت امور خارجه پنج عضو دائم شورای امنیت ( آمریکا ، انگلیس، چین، روسیه و فرانسه) به علاوه آلمان شرکت خواهند کرد.

مقامهای آمریکایی افزودند: نماینده آمریکا در این نشست " ویلیام برنز" معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی خواهد بود.

این مقامها گفتند: برنز هم اکنون برای انجام گفتگو با مقامهای ارشد روسیه درباره ایران و دیگر موضوعات از جمله جنگ روسیه با گرجستان واستقرار سپر موشکی آمریکا در اروپا در مسکو به سر می برد.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا در این زمینه گفت که نشست روز پنج شنبه از آنجایی درخواست شده که ما این مسئله را بررسی کنیم که در موضوع مشوقها در کجا هستیم و دورنمای هر گونه حرکت ایرانیها چه خواهد بود.

این مقام آمریکایی در اظهار نظری غیر منطقی افزود: واشنگتن امید کمی دارد که ایران به درخواستهای این گروه پاسخ دهد.

به نوشته آسوشیتدپرس، غرب هنوز نتوانسته روسیه و چین را برای اعمال تحریمهای جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران متقاعد کند.

کد مطلب 781617

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