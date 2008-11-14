تولید چسبهای دندان با استفاده از فناوری نانو در ایران

دکتر محمد عطایی - مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این چسبها در دندانپزشکی به عنوان مواد ترمیمی استفاده می شود، گفت: پس از اینکه دندان کشیده و پوسیدگیها آن برداشته می شود، نیاز به ماده ترمیمی است که در گذشته از ترکیب جیوه و نقره استفاده می شد.

وی با بیان اینکه امروزه از کامپوزیتها به دلیل هم رنگ دندان بودن و کارایی بهتر در کارهای ترمیمی دندان استفاده گسترده ای می شود، افزود: علی رغم ویسکوزیته و گرانروی بالای این کامپوزیتها، چسبندگی خوبی میان ساختار دندان و کامپوزیت ایجاد نمی شود از این رو باید از ماده ای به نام چسب استفاده شود تا کامپوزیت به کار رفته را در جای خود ثابت کند.

عطایی با بیان اینکه این چسبها دارای انواع مختلفی است، ادامه داد: چسبهایی که تولید کردیم از نوع چسبهایی است که بر روی بافت قرار می گیرد.

مجری طرح به مشکلات استفاده از این نوع چسبها اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل مرطوب و زنده بودن بافت، چسبندگی در این چسبها همواره با مشکلاتی مواجه است که برای این منظور با اصلاح نانو ذرات سیلیکا توانستیم این مشکل را برطرف کنیم.

وی در این باره گفت: پخش کردن نانو کلی (خاک رس) در محیطهای آلی و جدا شدن ورقه های خاک رس بسیار مشکل است و برای پخش کردن این ورقه ها در محیط، با استفاده از نانو ذرات سیلیکا و انجام عملیات شیمیایی و سنتز مواد موفق شدیم خواص چسبندگی آن را بهبود بخشیم.

عطایی با تأکید بر اینکه با انجام آزمایش invitro بهبود خواص به اثبات رسیده است، خاطر نشان کرد: با این روش می توانیم با نیم درصد "کلی" (خاک رس) اصلاح شده خواص چسبندگی چسب را بهبود بخشیم.

مجری طرح به بیان مرحله دوم این پژوهش پرداخت و اضافه کرد: در مرحله دوم، در تولید چسبها از پلیمرهایی استفاده شد که گروههای کربن سیلیک اسید دارند و این مواد به دلیل دارا بودن خاصیت قطبی، می توانند به چسبندگی بهتر کمک کنند.

به گفته وی این گروهها با ساختار عاج برهمکنش دارند و باعث می شوند که چسبندگی بهتری ایجاد شود به طوریکه 2 دهم درصد یعنی استفاده مقدار کمی از نانو کلیها علاوه بر اینکه خواص چسبندگی چسب را در حد قابل توجهی بالا می برد، استحکام آن نیز دو برابر می شود.

عطایی به کاربردهای این چسبها اشاره کرد و افزود: از این چسبها می توان به جز کاربردهای دندانپزشکی برای کاربردهای دیگر نیز استفاده کرد اما در حال حاضر تنها برای دندانپزشکی استفاده می شود.