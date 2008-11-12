افزایش فرآوری محصولات کشاورزی خوزستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت : این واحدهای صنعتی تبدیلی در بخشهای بسته بندی محصولات، تهیه خوراک دام، تبدیل محصولات به کنسرو در زمینه های زراعی، باغی، گلخانه ای و شیلاتی با سرمایه گذاری 240میلیارد ریالی بخش خصوصی در استان به اجرا در آمده است

مجید موسوی افزود: این طرح ها در شهرهای شادگان، اهواز، بهبهان، اندیمشک، امیدیه، دشت آزادگان، شادگان، ایذه وهندیجان با اشتغالزایی دو هزار نفر به بهره برداری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون 240واحد صنعتی تبدیلی در بخش های زراعی، باغی، شیلات و دام و طیور در استان فعال است، گفت: این واحدها ظرفیت فرآوری سالانه 11میلیون تن محصول کشاورزی را در استان دارند.

