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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

-عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب شنبه آتی به دمشق می رود.

-گروه 1+5 فردا نشستی را در پاریس به منظور پاسخ دادن به سوالات تهران برگزار می کنند.

-کنفرانس ادیان امروز چهارشنبه در نیویورک شروع می شود.

-سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شب گذشته در سخنانی که از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم " روز شهید " ایراد کرد؛ حمایت جنبش حزب الله لبنان را از برقراری آشتی و ثبات در این کشور اعلام کرد.

-روزنامه الصباح چاپ بغداد در شماره امروز خود نوشت : دولت عراق به شکلی جزئی با توافقنامه عقب نشینی نیروهای آمریکای از عراق  موافقت کرد.

-جبهه التوافق با دعوت نوری المالکی نخست وزیر عراق برای تقویت دولت مرکزی عراق موافقت کرد.

-منابع آگاه اعلام کردند : بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در نظر دارد اواخر ماه جاری میلادی به لندن سفر کند.

-عیسی قراقع یکی از نمایندگان جنبش فتح در مجلس قانونگذاری فلسطین اعلام کرد : 90 درصد اسرای فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی در معرض شکنجه قرار دارند.

-محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمd اعلام کرد : اعلام آمادگی آمریکا به انجام مذاکرات بی قید و شرط با ایران می تواند به همکاری بیشتر تهران با آژانس کمک کند. 

کد مطلب 781622

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