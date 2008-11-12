  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۵۴

لایه برداری در سطح نانو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد

لایه برداری در سطح نانو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد

مرکز رشد جامع واحدهای فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان موفق به طراحی و ساخت ماشین براده برداری با ایجاد جریان مواد ساینده(AFM) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری - مجری طرح با اشاره به روش کار دستگاه AFM گفت: ماشین کاری براده برداری تولید شده،  با ایجاد جریان سیال ساینده تحت فشار بالا در مجاورت قطعه، به لایه برداری و سایش انواع سطوح داخلی و خارجی قطعات فلزی می پردازد و به تدریج، ماشین کاری قطعه انجام می شود.

وی ادامه داد: از این روش برای ایجاد صافی سطح در سطوح غیر قابل دسترس، پلیسه گیری، سوپر فینیشینگ و لایه برداری در سطح نانو استفاده می شود. این روش به دلیل یکنواختی فشار سطحی بر تمامی نقاط قطعه، قابلیت ماشین کاری یکنواخت را با دقت مناسب دارد.

اکبری با بیان اینکه برای طراحی و ساخت ماشین براده برداری AFM بیش از سه سال زمان صرف شده است، اظهار داشت: با تولید این دستگاه علاوه بر لایه برداری در سطح نانو در سطوح داخلی و خارجی قطعات فلزی، کشور از واردات این ماشین که در انحصار چند کشور بود، بی نیاز شد.

به گفته مجری طرح، این دستگاه در صنایعی چون هوافضا و صنایع دقیق و حساس کاربرد دارد.

اکبری همچنین از ساخت قطعات پیچیده صنایع مختلف خبر داد و اضافه کرد: با استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به ساخت قطعات پیچیده صنایع هوایی، طراحی و ساخت ماشین آلات خاص، ماشین آلات تولید انبوه و تست شده ایم.

کد مطلب 781623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها