لایه برداری در سطح نانو در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اکبری - مجری طرح با اشاره به روش کار دستگاه AFM گفت: ماشین کاری براده برداری تولید شده، با ایجاد جریان سیال ساینده تحت فشار بالا در مجاورت قطعه، به لایه برداری و سایش انواع سطوح داخلی و خارجی قطعات فلزی می پردازد و به تدریج، ماشین کاری قطعه انجام می شود.

وی ادامه داد: از این روش برای ایجاد صافی سطح در سطوح غیر قابل دسترس، پلیسه گیری، سوپر فینیشینگ و لایه برداری در سطح نانو استفاده می شود. این روش به دلیل یکنواختی فشار سطحی بر تمامی نقاط قطعه، قابلیت ماشین کاری یکنواخت را با دقت مناسب دارد.

اکبری با بیان اینکه برای طراحی و ساخت ماشین براده برداری AFM بیش از سه سال زمان صرف شده است، اظهار داشت: با تولید این دستگاه علاوه بر لایه برداری در سطح نانو در سطوح داخلی و خارجی قطعات فلزی، کشور از واردات این ماشین که در انحصار چند کشور بود، بی نیاز شد.

به گفته مجری طرح، این دستگاه در صنایعی چون هوافضا و صنایع دقیق و حساس کاربرد دارد.

اکبری همچنین از ساخت قطعات پیچیده صنایع مختلف خبر داد و اضافه کرد: با استقرار در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، موفق به ساخت قطعات پیچیده صنایع هوایی، طراحی و ساخت ماشین آلات خاص، ماشین آلات تولید انبوه و تست شده ایم.