طرح ایده های نو به 100 واحد بزرگ صنعتی گیلان اطلاع رسانی شد

محمدرضا باباهادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اطلاع رسانی در جهت جذب ایده های مناسب در حوزه صنعت و معدن بوده است.

وی اظهارداشت: علاوه بر این مخاطبان بیشتری از طریق اطلاع رسانی این سازمان در رسانه های خبری با کارکرد این گروه آشنا شده اند.

باباهادی گفت: بر اساس تصمیم و برنامه ریزی صورت گرفته در استان 100 نفر از ایده پردازان از طریق گروه کارشناسی صنعت و معدن به دبیرخانه طرح مذکور معرفی می شوند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در طرح ایده های نو 23 گروه کارشناسی در استان در نظر گرفته شده که با مدیریت دبیرخانه این طرح که در معاونت برنامه ریزی استانداری مستقر است، تشکیل می شود.

باباهادی عنوان کرد: برای گروه های کارشناسی دو نوع شاخص عمومی و اختصاصی برای ارزیابی ایده های مربوطه در نظر گرفته شده است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر شاخصهای عمومی که برای تمامی گروه ها یکسان است هر گروه شاخصها و معیارهای اختصاصی مربوط به خود را دارد.

باباهادی همچنین از فعال شدن واحد پشتیبانی طرح ایده های نو در استانداری خبر داد و یادآور شد: افراد علاقمند به ارائه ایده های مختلف می توانند برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر به دبیرخانه این طرح در معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان تماس حاصل کنند.