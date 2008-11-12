آمادگی اوباما برای گفتگو با ایران می تواند به آژانس کمک کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "محمد البرادعی" در یک کنفرانس خبری در پراگ پس از دیدار با "کارل شوارزنبرگ" وزیر امور خارجه جمهوری چک گفت:" اگر گفتگوی مستقیمی بین آمریکا و ایران انجام شود، به نظر من ایران به آژانس نزدیک تر خواهد شد."

وی در ادامه بدون توجه به شفاف سازیهای کامل ایران افزود:" یک آمادگی سیاسی همچنین ایران را متقاعد خواهد کرد تا با ما برای حل مسائل فنی باقیمانده کار کند."

البرادعی تاکید کرد:" این بخش سیاسی موضوع ایران از نظر من نیازمند یک گفتگوی مستقیم با تهران است و به همین دلیل است که من از اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور جدید آمریکا مبنی بر آمادگی وی برای گفتگوی مستقیم بدون پیش شرط با ایران بسیار خوشحال شده ام."

وی افزود:" اگر این یک سیاست جدید باشد، من امید زیادی به آن دارم."

مدیرکل آژانس در ادامه ادعا کرد: ابهام در برنامه های آینده ایران یک نگرانی مهم است؛ به نظر من، هم اکنون ما در موضوع ایران در یک بن بست قرار داریم."

البرادعی گفت:" ما می توانیم همه فعالیتهای اعلام شده آنها را راستی آزمایی کنیم و می توانیم برنامه غنی سازی آنها را راستی آزمایی کنیم که مسئله خوبی است. اما هنوز نمی توانیم برای شفاف سازی برخی مسائل باقیمانده مربوط به مطالعات ادعایی که می تواند ارتباطی با بعد نظامی احتمالی داشته باشد، حرکتی به طرف جلو داشته باشیم."

وی همچنین مدعی شد:" نگرانی زیادی درباره ایران وجود دارد نه درباره امروز بلکه درباره آینده آن. اینکه آیا آنها زمانی فناوری هسته ای را توسعه دهند، از آن برای چه استفاده خواهند کرد و اینکه آیا به دنبال سلاحهای هسته ای خواهند بود."

این در حالی است که البرادعی در گزارشهای خود درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران بر عدم انحراف در این برنامه تاکید کرده است.

از سوی دیگر قرار است دیپلماتهای ارشد گروه موسوم به 1+5 ( آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) روز پنج شنبه در پاریس درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو کنند.