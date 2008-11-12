"خواب زمستانی" از چهارشنبه اول آبانماه اکران شده و پس از 17 روز نمایش در 8 سینما 000/400/18 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 9200 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 540 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 67 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "خواب زمستانی" ثبت میشود.
سه زن
"محیا" سومین فیلم اکبر خواجویی بر اساس فیلمنامهای از خودش ساخته شده است. فیلم داستان پسری جوان است که دل در گرو دختری به نام محیا دارد و در رسیدن به عشق خود به مشکل میخورد. شهاب حسینی، الهام حمیدی، آزیتا حاجیان، برزو و انوشیروان ارجمند، مجید سعیدی، صالح خواجویی و مریم بوبانی از بازیگران این فیلم هستند.
"محیا" از چهارشنبه 24 مهرماه در گروه سینمایی قدس اکران شد و پس از 23 روز نمایش در 9 سینما 000/700/96 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 48350 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 2102 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 233 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "محیا" ثبت میشود.
"آواز گنجشکها" هفتمین فیلم مجید مجیدی بر اساس فیلمنامهای از مجیدی و مهران کاشانی است. فیلم داستان کریم کارگر مزرعه شترمرغ است که به دلایلی اخراج میشود و برای یافتن کاری دیگر به تهران میرود، اما در این کلانشهر با مسائلی عجیب و غریب مواجه میشود. رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی، پویا صالحی، محمدرضا شیخی، شبنم اخلاقی و نشاط نظری بازیگران فیلم هستند.
"آواز گنجشکها" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی استقلال اکران شد و پس از 37 روز نمایش در 11 سینما 000/100/225 تومان فروش کرد. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 112550 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 3041 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 276 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "آواز ..." ثبت میشود.
"کنعان" سومین فیلم مانی حقیقی بر اساس فیلمنامهای از حقیقی و اصغر فرهادی است.فیلم داستان زوج مینا و مرتضی است که تصمیم گرفتهاند پس از 10 سال از هم جدا شوند. آنها میخواهند طلاقشان را رسمی کنند، اما بازگشت ناگهانی آذر خواهر مینا شرایط را تغییر می دهد. محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان و بهرام رادان بازیگران اصلی فیلم هستند که به تهیهکنندگی مصطفی شایسته ساخته شده است.
"کنعان" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی آزادی اکران شد و پس از 37 روز نمایش در 16 سینما 000/600/368 تومان فروش کرد. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 184300 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 4981 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 311 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "کنعان" ثبت میشود.
"سه زن" دومین فیلم منیژه حکمت بر اساس فیلمنامهای از نغمه ثمینی است. فیلم روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کرده و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمییابند. نیکی کریمی، مریم بوبانی، پگاه آهنگرانی، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، صابر ابر، آتیلا و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند.
"سه زن" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی عصر جدید اکران شد و پس از 37 روز نمایش در 11 سینما 000/600/200 تومان فروش کرد. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 100300 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 2710 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 246 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "سه زن" ثبت میشود.
"دعوت" یازدهمین فیلم ابراهیم حاتمیکیا بر اساس فیلمنامهای از چیستا یثربی است. فیلم روایتی اپیزودیک از واکنش زوجهای مختلف در مواجهه با سقط جنین است. محمدرضا فروتن، مهناز افشار، کتایون ریاحی، مریلا زارعی، گوهر خیراندیش، ثریا قاسمی، رضا بابک، سیامک انصاری، فرهاد قائمیان، سحر جعفری جوزانی، آناهیتا نعمتی، نگار فروزنده، سارا خوئینیها و محمدرضا شریفینیا بازیگران فیلم هستند.
این فیلم از چهارشنبه سوم مهر در گروه سینمایی آفریقا با یک سینما آغاز کرد که از دهم مهر سینماهای دیگر هم به آن اضافه شد. "دعوت" پس از 37 روز نمایش در 16 سینما 000/700/713 تومان فروش داشت. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 356850 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 9644 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 602 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "دعوت" ثبت میشود.
کنعان
"پسران پرواز" ساخته تونی بیل محصول سال 2006 است. این فیلم داستانی واقعی از اتفاقات جنگ جهانی دوم را به تصویر میکشد و داستان آن درباره یکی از خلبانان آمریکایی است که برای خدمت به فرانسه میرود و برای اولین بار در جنگهای هوایی شرکت میکند. جنگهایی که تا قبل از آن هیچکس تجربه حضور در آن را نداشته است.
جیمز فرانکو، اسکات هازل، مک مکدانلد، فیلیپ وینچستر، ژان رنو و مارتین هندرسن از بازیگران فیلم هستند. این فیلم از یکشنبه 19 آبان در یک سانس با صدای اصلی و زیرنویس فارسی اکران شده و پس از یک روز نمایش 000/30 تومان فروش کرده است.
قرار بود این فیلم از عید فطر اکران شود که به دلیل تعدد فیلمهای ایرانی آماده اکران و حمایت از سینمای داخلی، اکران فیلمهای خارجی به مدت دو تا سه هفته به تعویق افتاد.
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