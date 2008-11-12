به گزارش خبرنگار مهر، "خواب زمستانی" دهمین فیلم سیامک شایقی با فیلمنامه‌ای از اصغر عبداللهی و شایقی، داستان زندگی مشترک سه خواهر و درگیری آنها با مشکلات روزمره و شخصی است. فاطمه معتمدآریا، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، پگاه آهنگرانی، شاهرخ فروتنیان، کورش تهامی، فرشید منافی و عمار تفتی بازیگران این فیلم هستند.

"خواب زمستانی" از چهارشنبه اول آبان‌ماه اکران شده و پس از 17 روز نمایش در 8 سینما 000/400/18 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 9200 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 540 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 67 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "خواب زمستانی" ثبت می‌شود.





سه زن

"محیا" سومین فیلم اکبر خواجویی بر اساس فیلمنامه‌ای از خودش ساخته شده است. فیلم داستان پسری جوان است که دل در گرو دختری به نام محیا دارد و در رسیدن به عشق خود به مشکل می‌خورد. شهاب حسینی، الهام حمیدی، آزیتا حاجیان، برزو و انوشیروان ارجمند، مجید سعیدی، صالح خواجویی و مریم بوبانی از بازیگران این فیلم هستند.

"محیا" از چهارشنبه 24 مهرماه در گروه سینمایی قدس اکران شد و پس از 23 روز نمایش در 9 سینما 000/700/96 تومان فروخته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 48350 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 2102 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 233 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "محیا" ثبت می‌شود.

"آواز گنجشک‌ها" هفتمین فیلم مجید مجیدی بر اساس فیلمنامه‌ای از مجیدی و مهران کاشانی است. فیلم داستان کریم کارگر مزرعه شترمرغ است که به دلایلی اخراج می‌شود و برای یافتن کاری دیگر به تهران می‌رود، اما در این کلانشهر با مسائلی عجیب و غریب مواجه می‌شود. رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی، پویا صالحی، محمدرضا شیخی، شبنم اخلاقی و نشاط نظری بازیگران فیلم هستند.

"آواز گنجشک‌ها" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی استقلال اکران شد و پس از 37 روز نمایش در 11 سینما 000/100/225 تومان فروش کرد. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 112550 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 3041 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 276 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "آواز ..." ثبت می‌شود.

"کنعان" سومین فیلم مانی حقیقی بر اساس فیلمنامه‌ای از حقیقی و اصغر فرهادی است.فیلم داستان زوج مینا و مرتضی است که تصمیم گرفته‌اند پس از 10 سال از هم جدا شوند. آنها می‌خواهند طلاقشان را رسمی کنند، اما بازگشت ناگهانی آذر خواهر مینا شرایط را تغییر می دهد. محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان و بهرام رادان بازیگران اصلی فیلم هستند که به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته ساخته شده است.

"کنعان" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی آزادی اکران شد و پس از 37 روز نمایش در 16 سینما 000/600/368 تومان فروش کرد. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 184300 تماشاگر کل را برای این فیلم ثبت می‌کند. به این ترتیب تعداد تماشاگران روزانه فیلم حدود 4981 نفر بوده که با احتساب تعداد سینماها، 311 نفر مخاطب روزانه در هر سینما برای "کنعان" ثبت می‌شود.