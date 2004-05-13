همايش بزرگداشت اقبال لاهوري در تورنتو برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه دين وانديشه، در اين همايش اساتيد و صاحبنظران به سخنراني در خصوص ابعاد مختلف شخصيت اقبال، ايده ها و اشعار و نيز نقش وي در بيداري مسلمانان شبه قاره هند پرداختند . سخنرانان اين همايش عبارت بودند از: دكتر نعمان الحق استاد دانشگاه پنسيلوانيا، دكتر فاضل لاريجاني، رايزن فرهنگي سفارت ج. ا. ايران در اتاوا، ظفر بنگاش، مدير موسسه انديشه اسلامي معاصر، مظفر اقبال، رئيس مركز علم و اسلام در ادمونتون كانادا ، عبدالله جان، صاحبنظر در حوزه علوم سياسي و توسعه و صاحب تاليفاتي در ارتباط با اسلام و دموكراسي، و دكتر جوام از دانشگاه تورنتو .

ظفر بنگاش، مدير همايش، طي سخناني در خصوص نقش علامه اقبال و پيامي كه ديدگاه و افكار وي براي زمان حاضر مي تواند داشته باشد سخن گفت .



در ادامه همايش ، عبدالله جان به ديدگاه هاي سياسي اقبال پرداخت و بر تاكيد اقبال بر ايجاد حكومت اسلامي انگشت نهاد.

دكتر مظفر اقبال نيز طي سخناني بر ديدگاه هاي موحدانه و عارفانه علامه اقبال تاكيد نمود. وي سپس به تشريح مفهوم "خودي" در فلسفه اقبال و تاثيرات ديدگاه توحيدي اسلامي بر كنشهاي مسلمانان و جوامع مسلمان پرداخت.

دكتر نعمان الحق ، ديگر سخنران همايش ، طي سخناني به تشريح و تفسير ديدگاه هاي اقبال و تاثيري كه او از مثنوي مولوي پذيرفته است پرداخت. وي توجه به جنبه هاي انساني را در اشعار اقبال از بارزترين نكات قابل توجه در تفسير شخصيت وي دانست.

دكتر جوام نيز به قرائت اشعار فارسي اقبال و نظر برخي از شعراي معاصر ايران در مورد جايگاه اقبال در ادبيات ايران پرداخت.

دكتر فاضل لاريجاني، رايزن فرهنگي ايران در كانادا ديگر سخنران اين همايش بود كه تحت عنوان " اقبال و مدرنيته " به سخنراني پرداخت.



وي با اشاره به دغدغه اصلي متفكرين و مصلحين اسلامي در قرن اخير و چگونگي مواجهه جوامع اسلامي با پديده فراگير مدرنيته، به محورهاي اصلي ديدگاههاي علامه اقبال در اين خصوص اشاره كرد و برخي انتقادات علامه اقبال نسبت به تمدن غربي و شيوه آموزش مدرن غربي را برشمرد .



وي افزود : اقبال بر نياز به تجديد نظر و تغيير و اصلاحات و به عبارت ديگر بازسازي جوامع و آموزش اسلامي تاكيد فراوان داشت و آن چنان كه از آثار منظوم و منثور او برداشت مي شود، هدف وي در درجه اول بيداري جوامع اسلامي و ارائه چارچوب فلسفي و كلامي منسجمي بود كه بتواند هم جنبه ها و ديدگاههاي معنوي مسلمانان را در برگيرد و هم نيازهاي روزآمد جوامع اسلامي را برآورده ساخته، و به طور كلي بستري براي تحرك و پيشرفت چه در ابعاد معنوي و چه در ابعاد تمدني فراهم سازد.

اثر مشهور اقبال در " تجديد ساختار تفكر اسلامي" در آن زمان در زمره معدود تلاشهاي فيلسوفانه و محققانه براي ارائه ساختاري جديد و منسجم براي كلام و متافيزيك اسلامي بوده است.

دكتر لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود به برخي از اشعار اقبال كه حاوي تفكرات عرفاني وي و تاثيرپذيري از مولوي بوده است اشاره كرده وگفت : فرازهايي از منظومه " پير رومي و مريد هندي" اقبال كه طرح مناظره ديالوگ گونه اي با مولوي است از آن جمله است .

وي اضافه كرد : فلسفه و زندگي اقبال داستان انسانگراي برجسته اي است كه توانسته است تفسير و فهم جديدي از اسلام، به مثابه دين زنده، پويا و بالنده و برنامه زندگي براي همه اعصار، ارائه دهد.

دكتر لاريجاني در پايان ضمن ابراز اميدواري از اينكه اين همايش توانسته باشد انگيزه اي براي مطالعه و پژوهش بيشتر در آثار اقبال شده و بتواند زمينه هاي گفتگو ميان غرب و شرق، مبتني بر ديدگاههاي فلسفي تازه تري را دامن زند و افقي را براي جهاني شدن تفكر اسلامي در اين دوران متغير و متحول (مدرن و پسامدرن) فراهم سازد، اشعاري از اقبال در مورد ايران زمين را به همراه ترجمه انگليسي آن قرائت نمود .