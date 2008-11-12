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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۰۴

وحیدزاده در گفتگو با مهر: همه شایسته‌ها باید از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بگیرند

وحیدزاده در گفتگو با مهر: همه شایسته‌ها باید از جشنواره فیلم فجر سیمرغ بگیرند

ابراهیم وحیدزاده تغییر در قوانین و مقررات جشنواره فیلم فجر را مثبت ارزیابی کرد و افزایش تعداد سیمرغ‌ها را در دیده شدن کار هنرمندان موثر دانست.

این کارگردان که امسال فیلم سینمایی "تاکسی نارنجی" را در جشنواره فیلم فجر دارد، درباره تغییرهای جشنواره در سال‌های اخیر به خبرنگار مهر گفت: در مجموع این تغییرها را می‌توان در قالب اصلاحاتی پذیرفت که هر سیستمی به آن نیاز دارد. نمی‌توان سال‌ها جشنواره برگزار کرد بدون اینکه به رفع نواقص و کاستی‌های آن اندیشید. پس بهتر است درباره این اصلاحات موضع منفی نگیریم.

کارگردان فیلم‌های "تحفه‌ها" و "معادله" افزود: تعیین زمان برای ارسال فیلم‌ها به دفتر جشنواره و اصرار برای پایبندی فیلمسازان به رعایت این زمان می‌تواند به برگزاری جشنواره نظم و ترتیب بدهد. در شرایطی که کارگردانان بدانند از یکسال قبل باید به زمان مقرر توجه کنند، در برنامه‌ریزی‌هایشان این مسئله را در نظر می‌گیرند.

وحیدزاده ادامه داد: فیلم‌ها باید در بهترین شکل ممکن در جشنواره فجر نمایش داده شوند. اکران فیلم‌هایی که نواقصی دارند و قرار است برای اکران عمومی کامل شوند به اعتبار جشنواره لطمه می‌زند. تعیین زمان برای ارسال فیلم‌ها به دفتر جشنواره و اصرار برای رعایت آن از سوی همه کارگردان‌ها این مشکلات را رفع می‌کند.

وی افزایش تعداد سیمرغ‌ها را امتیازی برای این دوره جشنواره فیلم فجر دانست و گفت: در دوره‌های قبل به دلیل کمبود سیمرغ گاهی فیلم‌ها و هنرمندانی که اختلاف کم با هم داشتند نادیده گرفته می‌شدند. افزایش تعداد سیمرغ‌ها می‌تواند کمک کند تا آنها که استحقاق دریافت جایزه دارند، محروم نشوند و حاصل کارشان دیده شود.

وحیدزاده درباره جداسازی بخش بین‌الملل از بخش داخلی هم گفت: مستقل برگزار کردن این بخش‌ها باعث می‌شود به بخش خارجی هم توجه ویژه شود. برای رونق این بخش باید فیلم‌های روز سینمای جهان را نمایش داد و از هنرمندان بین‌المللی برای حضور در جشنواره دعوت کرد. مستقل شدن بخش بین‌المللی کمک می‌کند توجه و تمرکز بر این بخش بیشتر باشد.
کد مطلب 781631

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