رضا ناجی بهترین بازیگر جوایز آسیا پاسیفیک

به گزارش خبرنگار مهر، "همشهری" در صفحه سینما می‌پردازد به نگاهی به فیلم "کوری" و گزارش و تحلیلی بر فروش فیلم "ماما میا!". افتتاح کتابخانه بزرگ 13 آبان در هفته کتاب، برگزاری سومین جشنواره طنز مکتوب، آغاز اکسپوی عکس، گردهمایی چهره‌های معتبر در دوبلین و اخباری کوتاه از سیدجواد هاشمی، محمدعلی آهنگر، بهرام رادان، رضا ناجی و ... در صفحه ادب و هنر آمده است.

"جام‌جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به پخش مجموعه "همه بچه‌های من" در زمستان، انتخاب رضا ناجی به عنوان بهترین بازیگر مرد جوایز آسیا پاسیفیک، نگاهی به مجموعه "یوسف پیامبر" و اخبار کوتاه. گفتگو با کالین فارل بازیگر فیلم "در بروژ" و نگاهی به فرآیند تیپ‌سازی در مجموعه "مسافرخانه سعادت" در صفحه سینما و گشایش بزرگترین ضیافت تصویری ایران و معرفی برنامه‌های امروز شبکه‌های سیما در صفحه فرهنگ و هنر کار را تمام می‌کند.

"وطن امروز" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به ادامه گفتگو با فرهاد جعفری نویسنده کتاب "کافه پیانو"، نگاهی به "آواز گنجشک‌ها"، اعتراض‌ها به ممیزی تلویزیون، 15 میلیون تومان برای گروه برتر موسیقی فجر و اخبار کوتاه. گپی با چهره ماندگار بازیگری، نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"ایران" در صفحه پایانی می‌پردازد به استقبال گروه‌های نمایشی ایران و جهان از جشنواره تئاتر فجر، سینما در انتظار فصل اکران تازه، آغاز شانزدهمین هفته کتاب، برگزاری دومین همایش "معماری و سینما"، نمایش 15 فیلم در جشنواره فیلم کوتاه تهران، ارسال 14 فیلم به بخش اسکار بهترین انیمیشن سال و اخباری کوتاه از رضا ناجی، داستین هافمن و ...

"اعتماد ملی" در صفحه هنر می‌پردازد به گفتگو با مهتاب کرامتی بازیگر و سفیر حسن‌نیت در ایران، موسیقی پاپ برای مقابله با ایدز، مطلبی به بهانه اکران فیلم "دعوت"، چشم‌اندازی بر برپایی اولین اکسپو مجسمه‌سازی ایران و گفتگو با محسن وزیری‌مقدم به بهانه برپایی نمایشگاه در گالری طراحان آزاد. نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر، اعتراض‌ها به عملکرد تلویزیون، جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز آسیا پاسیفیک به رضا ناجی و اخبار کوتاه در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه اول می‌پردازد به اعتراض چهره‌های سینمایی به ممیزی تلویزیون. واکنش بهرام رادان به بلوتوث‌های دروغیی، انتخاب رضا ناجی به عنوان بهترین بازیگر جوایز آسیا پاسیفیک، برگزاری نشست جشنواره تئاتر فجر، برپایی دومین همایش "معماری و سینما"، گزارش فروش فیلم‌های در حال اکران، چند یادداشت و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به گفتگو با سعید فرج‌پوری آهنگساز و نوازنده کمانچه. نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر، مطلبی درباره انیمیشن "وال-ای"، گزارشی درباره حاشیه‌های اخیر سینما عصر جدید، سالگرد بیمه ایران در مزار شهدای شلمچه، برگزیده شدن رضا ناجی در جایزه آسیا پاسیفیک و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به گشایش دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان، انتقاد از بی‌اعتنایی به دین در رسانه‌ها، نشست خبری جشنواره تئاتر فجر، نصب تندیس آیت‌الله مدرس در میدان هفتم تیر، آغاز به کار نخستین نمایشگاه فروش عکس ایران، روی خط فرهنگ و اخبار کوتاه.

"کارگزاران" در صفحه تئاتر می‌پردازد به بازخوانی مهمترین گروه‌های تئاتر خیابانی دهه 70 آمریکا و تبیین چند وضعیت نمایشی در تئاتر امروز. بخش پایانی تحقیق در سینمای مستند ایران، گزارشی از شرایط تولید در سینمای ایران و مطلبی درباره مشکل‌دار نبودن فیلم "ماه‌وش" در صفحه سینما و اعتراض عسگرپور به ممیزی تلویزیون، نشست مطبوعاتی جشنواره تئاتر فجر، حرف‌های مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.