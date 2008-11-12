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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

گفتگوی برنز و لاوروف درباره برنامه هسته ای ایران

معاون وزیر امور خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در مسکو با "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مسکو تایمز، وزارت خارجه روسیه با بیان این مطلب افزود: "ویلیام برنز که در ماه جولای در گفتگوی دیپلماتهای اتحادیه اروپا با ایران در ژنو شرکت کرده بود، درباره دیگر موضوعات نیز با لاوروف گفتگو خواهد کرد.

به نوشته این روزنامه، روسیه پس از درگیری با غرب بر سر جنگ با گرجستان درماه آگوست، از بحث و گفتگو درباه اعمال تحریمهای بیشتر شورای امنیت علیه ایران خودداری کرده است.

از سوی دیگر، قرار است دیپلماتهای گروه موسوم به 1+5 ( آمریکا، انگلیس، چین، روسیه، فرانسه و آلمان) روز پنج شنبه در پاریس درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران گفتگو کنند.

کد مطلب 781636

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