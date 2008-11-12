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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

تا دو روز دیگر؛

عمرو موسی به دوحه و دمشق می رود

عمرو موسی به دوحه و دمشق می رود

دبیر کل اتحادیه عرب در نظر دارد با مسئولان قطری و سوری در دوحه و دمشق درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه السفیر، عمرو موسی روزگذشته در قاهره اعلام کرد : جمعه آتی در سفری دو روزه به دوحه می رود و در آنجا با مسئولان بلندپایه قطری به ویژه حمد بن خلیفه آل ثانی امیر و حمد بن جاسم نخست وزیر این کشور درباره آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر می کند.

همچنین درخلال این سفر درباره زمان پیشنهادی برای برگزاری نشست کمیته وزیران عربی و آفریقایی به ریاست قطر که قرار است طی برگزاری آن درباره بحران دارفور مذاکراتی صورت گیرد، رایزنی کرد.

عمرو موسی همچنین از دوحه به منظور دیدار با مسئولان بلندپایه سوری به ویژه بشار اسد رئیس جمهوری این کشور و رئیس کنفرانس سران عرب به دمشق می رود و در آنجا درباره تحولات منطقه خاورمیانه و اجرای تصمیمات اخیر سران عرب رایزنی می کند.

کد مطلب 781642

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