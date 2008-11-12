شهرکرد فردا میزبان قهرمان لیگ برتر بسکتبال کشور است

مدیرعامل تیم بسکتبال شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهردرشهرکرد، اظهار داشت: ما می خواهیم مانند سه بازی دیگر شگفتی ساز شویم و جوانان تیمان در مقابل تیم قدرتمند مهرام بازی خوب وتماشگر پسند را به نمایش بگذارند.

دکترمحمود شمسی پوربا اشاره به دو بازیکن خارجی تیم بسکتبال شهرکرد، افزود: ما تنها تیمی در لیگ هستیم که تمام بازیکنانمان بومی جوان هستند.

وی با اشاره به بازیکنان خوب و مربی برجسته تیم مهرام بیان داشت: تمام سعی وتلاش خود را برای یک بازی خوب در شهرکرد می گذاریم.

تاکنون تیم بسکتبال شهرکرد با تیم مهرام در فصل گذشته دوبار بازی کرده که دو بازی را مغلوب تیم مهرام شده است.

همچنین تیم بسکتبال شهرکرد تا کنون در فصل جدید سه بازی انجام داده که یک پیروزی و دو شکست با اختلاف یک امتیازعاید تیم بسکتبال شهرکرد شده است.