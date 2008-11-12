اوباما سیاستهای بوش را تغییر دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این پیام آنها در وب سایت طالبان منتشر شد و در آن آمده است:" پیروزی باراک اوباما تمایل جمعی مردم آمریکا را برای ادامه ندادن جنگهای رذیلت بار و ضد بشری کنونی در افغانستان و عراق نشان می دهد."

نویسندگان این پیام افزودند: اوباما قول داده که به سیاستهای بوش پایان دهد و متعهد شده که اقتصاد در حال سقوط آمریکا را بهبود بخشد و در بین کشورهایی که به قوانین یکدیگر احترام می گذارند، جای مناسبی را پیدا کند.

این در حالی است که اوباما از تمایل خود برای کاهش سطح نیروهای آمریکایی در عراق و افزایش نیروها در افغانستان برای مقابله با طالبان و القاعده خبر داده است.

