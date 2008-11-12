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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۱

اسامی گروه های موسیقی پاپ جشنواره اعلام شد

اسامی گروه های موسیقی پاپ جشنواره اعلام شد

در بخش موسیقی پاپ بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر 4 گروه شهرستانی و 8گروه موسیقی از تهران با یکدیگر رقابت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر،گروه موسیقی ،"آوای ترانه باران" به سرپرستی یاشار طالبی تومتری،" کادانس" به سرپرستی سید علی حسینی ،"ایده" به سرپرستی علی تفرشی،"تاران" به سرپرستی شایان کریمی ،" بیات" به سرپرستی بامداد بیات ،"علی شمس" به سرپرستی علی شمس،"پرتو" به سرپرستی کاووس کمالی و"فرمات" به سرپرستی سارا علیپوراز جمله گروههای موسیقی تهرانی در بخش موسیقی پاپ هستند.

همچنین گروههای موسیقی "کولکاپیس" به سرپرستی فریدون ،"سفیران" به سرپرستی امیر ترکاشوند ازکرج ، و دو گروه دیگر "حام" به سرپرستی حامد فقیهی و "ترنادو" به سرپرستی حسین زارع ،از شیراز شرکت می کنند.

لازم به ذکر است "سیمون آیوازیان"،"کیوان میرهادی" و "مهدی شمس نیکنام" ازاعضای هیئت انتخاب موسیقی پاپ بودند؛ بیست و چهارمین جشنواره موسیقی فجر از 19 تا 27 آذرماه برگزار می شود.


 

کد مطلب 781653

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