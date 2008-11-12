ضوابط پذیرش‌ دستیاران‌ غیر ایرانی‌ در آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ متقاضیانی‌ که‌ مدرک‌ دکتری‌ عمومی‌ پزشکی (MD) خود را از یکی‌ از دانشگاههای‌ خارج‌ از کشور اخذ کرده اند می توانند در آزمون‌ پذیرش‌ دوره های دستیاری شرکت کنند.

مدارک این افراد باید پیش از آغاز دوره در کمیسیون‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ ثبت‌ شده و پیشنیازهای‌ مربوطه‌ را جهت‌ اخذ دکتری حرفه ای پزشکی بر اساس‌ مصوبات‌ شورایعالی‌ ارزشیابی‌ کامل‌ کنند.

ارزشیابی‌ مدرک دکتری حرفه ای پزشکی داوطلب غیرایرانی

گذراندن 6 ماه دوره‌ آموزش‌ زبان‌ فارسی‌ در دانشگاه‌ بین‌ المللی‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌)، اخذ نمره‌ قبولی 14 در این دوره و گذراندن‌ موفقیت آمیز دوره‌ پیش‌ کارورزی‌ (انترنی‌) به مدت‌ یکسال‌ در یکی‌ از دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور از دیگر شرایط آموزش این دسته از داوطلبان است.

شرط‌ شرکت‌ متقاضیان‌ غیر ایرانی‌ که‌ مدرک‌ دکتری‌ عمومی‌ پزشکی (MD) خود را از یکی‌ از دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ داخل ایران اخذ کرده و یا تا پایان‌ شهریور ماه‌ سال‌ مورد نظر فارغ‌ التحصیل‌ خواهند شد در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار، ارائه‌ معرفی‌ نامه‌ و مجوز ثبت‌ نام‌ از طرف‌ مرکز امور دانشجویی‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی است.

شرط کسب حداقل 70 درصد نمره‌ آخرین‌ نفر پذیرفته‌ شده‌ آزاد ایرانی‌ در رشته‌ - محل‌ مربوطه‌

دستیاران غیر ایرانی در صورتی در آزمون‌ کتبی‌ پذیرش‌ دستیار تخصصی‌ پذیرفته می شوند که حداقل 70 درصد نمره‌ آخرین‌ نفر پذیرفته‌ شده‌ آزاد ایرانی‌ در رشته‌ - محل‌ مربوطه‌ را کسب کنند.

معرفی‌ پذیرفته‌ شدگان‌ در سقف 5 درصد ظرفیت‌ پذیرش‌ دانشگاه‌ مربوطه‌، مازاد بر ظرفیتی‌ که‌ جهت‌ رفع‌ نیاز کشور تعیین‌ می‌شود توسط‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌ انجام‌ می ‌گیرد. ظرفیت‌ پذیرش‌ اینگونه‌ از داوطلبان‌ در هر رشته‌ - محل‌ در هر سال‌ تحصیلی‌ حداکثر دو نفر است‌.

این دسته از دستیاران‌ به‌ هیچ وجه‌ حق‌ درخواست‌ انتقال‌ به‌ سایر دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور را نخواهند داشت‌. معرفی‌ متقاضیان‌ بر اساس‌ دستورالعمل‌ اجرایی آزمون‌ در تاریخ از سوی مرکز امور دانشجویی‌ به‌ دبیرخانه‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی‌ صورت‌ می گیرد.

معافیت از پرداخت شهریه در صورت اول شدن در آزمون

در صورتی که دستیاران غیرایرانی پذیرفته شده در آزمون دارای شرایطی از جمله نفر اول‌ پذیرفته‌ شده‌ هر رشته‌ در آزمون‌ پذیرش‌ دستیار سال‌ مربوطه‌ و یک درصد رتبه‌ برتر دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور طبق‌ مصوبات‌ شورای‌ آموزش‌ پزشکی‌ و تخصصی باشند از پرداخت‌ شهریه‌ معاف‌ هستند.

تامین‌ هزینه‌ بلیط‌ رفت‌ و برگشت‌ هواپیما و کلیه‌ هزینه های شخصی‌ دستیاران‌ غیر ایرانی بر عهده‌ خود آنان ‌است. چنانچه‌ داوطلبی‌ از طریق‌ مقابله‌ نامه‌ و قراردادهای‌ فیمابین‌ ایران‌ و دیگر کشورها پذیرفته‌ شده‌ است‌ کلیه‌ هزینه های تحصیلی‌ و شهریه آن به عهده وزارتخانه طرف‌ قرارداد است. همچنین اگر داوطلبی‌ از طریق‌ شورای‌ هماهنگی‌ پذیرش‌ دانشجویان‌ غیر ایرانی‌ معرفی‌ شود از پرداخت‌ شهریه‌ معاف است.

جهت‌ دستیاران‌ مجرد غیر ایرانی‌ حتی‌ الامکان‌ و با توجه‌ به‌ امکانات‌ دانشگاه‌ خوابگاه‌ تأمین‌ خواهد شد. وضعیت‌ خوابگاه‌ در هر دانشگاه‌ به اطلاع داوطلبان می رسد. وزارت بهداشت و دانشگاه هیچ گونه تعهدی در تأمین‌ خوابگاه‌ دستیاران‌ متأهل‌ ندارد.

دستیاران‌ غیر ایرانی‌ متقاضی‌ استفاده‌ از فرصتهای‌ مطالعاتی‌ و سایر دوره هایی که‌ منتهی‌ به‌ اخذ مدرک‌ دانشگاهی‌ و تخصصی‌ نمی شود، باید به طور مستقیم از طریق‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.

پس‌ از اعلام‌ مراتب‌ قبولی‌ علمی‌ متقاضیان‌ غیر ایرانی‌ پذیرفته‌ شده‌ در آزمون‌ ورودی‌ دستیاری‌ مطابق‌ پذیرفته‌ شدگان‌ داخل‌ کشور مراتب‌ تائید صلاحیت‌ عمومی‌ آنان‌ نیز از سوی‌ دانشگاهها جهت‌ اطلاع‌ اعلام‌ خواهد شد.

دستیاران‌ غیر ایرانی‌ بعد از اتمام‌ تحصیل‌ خود حق‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ پزشکی‌ را در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نخواهند داشت‌

دستیاران‌ غیر ایرانی‌ پذیرفته‌ شده‌ در طول‌ دوره‌ دستیاری‌ از کلیه‌ قوانین‌ و مقررات‌ دستیاری‌ داخل‌ کشور تبعیت‌ می کنند و بعد از اتمام‌ تحصیل‌ خود حق‌ اشتغال‌ به‌ حرفه‌ پزشکی‌ را در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نخواهند داشت‌ و از آنان‌ در بدو ورود و ثبت‌ نام‌ دستیاری‌ تعهد محضری‌ مبنی‌ بر بازگشت‌ به‌ کشور متبوع‌ بعد از اتمام‌ دوره‌ به جای‌ تعهد محضری‌ دوران‌ دستیاری‌ توسط‌ مرکز امور دانشجویی‌ اخذ خواهد شد.

پذیرفته‌ شدگان‌ در طول‌ مدت‌ حضور در ایران‌ موظف‌ به‌ رعایت‌ کلیه‌ قوانین‌ و احترام‌ به‌ ارزشهای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بوده‌ و در صورت‌ بروز هرگونه‌ تخلف‌ مطابق‌ ضوابط‌ با آنان‌ برخورد خواهد شد. همچنین دبیرخانه‌ شورای‌ پذیرش‌، هماهنگی‌ لازم‌ را در مورد تبدیل‌ روادید و صدور پروانه‌ اقامت‌ پذیرفته‌ شدگان‌ را تا پایان‌ دوره‌ دستیاری‌ هر ساله‌ از طریق‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ به عمل‌ خواهد آورد و در مورد کسب‌ اجازه‌ ورود و خروج‌ آنان‌ اقدامات‌ لازم‌ را انجام‌ خواهد داد.

در صورتیکه‌ به‌ تشخیص‌ مراجع‌ ذیصلاح‌، پروانه‌ اقامت‌ این‌ دسته‌ از پذیرفته‌ شدگان‌ لغو شود، هیچگونه‌ حقی‌ برای‌ آنها ایجاد نخواهد شد. دانشگاه‌ محل‌ تحصیل‌ موظف‌ است‌ حداقل‌ دو ماه‌ قبل‌ از انقضاء پروانه‌ اقامت‌ دانشجویی‌، برای‌ دستیاران‌ تقاضای‌ تجدید پروانه‌ اقامت‌ کند. مدارک فراغت‌ از تحصیل‌ پس‌ از اتمام‌ تحصیلات‌ و بازگشت‌ به‌ کشور متبوعه‌ برای‌ این‌ دسته‌ از افراد ارسال‌ خواهد شد.

پذیرش‌ دستیار فقط‌ برای‌ همان‌ سال‌ معتبر بوده‌ و عدم‌ شروع‌ دوره‌ توسط‌ داوطلب‌ در تاریخ‌ مقرر به‌ منزله‌ انصراف‌ از تحصیل‌ تلقی‌ شده‌ و حقی‌ را برای‌ آنان‌ ایجاد نخواهد کرد. پرداخت‌ شهریه‌ و نیز هزینه های تحصیلی‌ بر عهده‌ داوطلب است.

به گزارش مهر،‌ ثبت نام اینترنتی دوره سی و ششم پذیرش دستیار از 5 آبان آغاز شده است و تا 6 آذر ادامه دارد. آزمون دوره سی و ششم در 31 دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی روز اول اسفند ماه سال 87 در رشته های ارتوپدی‌،‌ ارولوژی،‌ بیماریهای‌ اعصاب‌، بیماریهای‌ داخلی‌،‌ بیماریهای‌ عفونی‌ و گرمسیری‌، بیماریهای‌ قلب‌ وعروق‌، بیماریهای‌ کودکان‌،‌ بیهوشی‌،‌ پزشکی‌ اجتماعی‌،‌ پزشکی‌ هسته‌ای‌،‌ آسیب شناسی، پوست‌، طب‌ فیزیکی‌ و توانبخشی‌،‌ جراحی‌ عمومی، جراحی‌ مغز و اعصاب‌،‌ چشم‌ پزشکی‌،‌ پرتودرمانی،‌ رادیولوژی‌،‌ روانپزشکی‌،‌ زنان‌ و زایمان‌،‌ گوش‌ و گلو وبینی‌ و جراحی‌ سروگردن‌،‌ پزشکی‌ قانونی‌،‌ طب‌ کار،‌ طب‌ اورژانس‌‌ و پزشکی‌ ورزشی‌ برگزار می شود.