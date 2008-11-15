ساختمانهایی که هنوز بیمارستان نشده اند!

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت و تکمیل پروژه های بیمارستانی به عنوان یکی از اولویتهای نخست در حوزه سلامت از اهمیت ویژه ای برخوردار است اما آنچه را شاهد هستیم نیمه تمام ماندن اغلب این پروژه ها از سالهای دور تا کنون است. به طوری که دکتر حسن امین لو معاون پارلمانی وزارت بهداشت نیز بر این نکته صحه گذاشته و عنوان می دارد که زمان احداث برخی از بیمارستانها به دهه 60 باز می گردد اما برای تکمیل و بهره برداری از آنها اعتبارات کافی وجود ندارد.

این موضوع را دکتر کامران باقری لنکرانی نیز به طور ضمنی تایید می کند و می گوید: بیش از 5 هزار طرح نیمه کاره در بخش بهداشت وجود دارد که برای 1700 طرح ردیف بودجه ای نداشته ایم.

به گفته وزیر بهداشت از مجموع این تعداد طرح بهداشتی 90 طرح بیمارستانی بلاتکلیف در کشور وجود دارد که فقط برای 24 طرح ردیف بودجه وجود داشته است.

از سوی دیگر، موسی برزگری معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به بودجه 4 هزار و 200 میلیارد ریالی وزارت مسکن برای ساخت و تکمیل 140 پروژه بیمارستانی در نقاط مختلف کشور به ویژه استانهایی که با کمیود بیمارستان مواجه اند، می گوید: در حال حاضر ساخت این 140 بیمارستان در دستور کار وزارت مسکن قرار دارد.

اما این مقام مسئول هیچ اشاره به زمان بهره برداری از این بیمارستانها نمی کند و در عین حال معتقد است که در صورت تخصیص 100 درصدی اعتبارات مورد نیاز این پروژه ها، تحول عظیمی در صنعت بیمارستان ‌سازی در کشور ایجاد خواهد شد.

این در حالی است که حدود 12 سال از زمان شروع ساخت بیمارستان کلاردشت می گذرد اما این طرح هنوز به بهره برداری نرسیده است!

البته این تنها بیمارستان نیمه کاره در کشور نیست چون در همین تهران بزرگ نیز تعدادی از پروژه های بیمارستانی که قرار است جایگزین بیمارستانهای قدیمی و فرسوده شود به دلیل تامین نشدن اعتبارات کافی نیمه کاره رها شده اند که می توان به ساختمان جدید بیمارستان امیراعلم که یک بیمارستان با قدمت 90 ساله است اشاره کرد.

در راستای سفرهای استانی دولت نهم، حدود 100 منطقه در استانهای مختلف کشور برای احداث بیمارستان شناسایی شده اند که کلنگ ساخت این پروژه ها به زمین زده شده اما تکمیل آنها تنها منوط به تامین اعتبار است.

معاون پارلمانی وزارت بهداشت از مصوب شدن اعتبار دو هزار و 678 میلیارد ریالی برای ساخت این 100 پروژه بیمارستانی و همچنین تکمیل 60 بیمارستان نیمه کاره خبر داده بود اما نکته مهم این است که چه میزان از این اعتبار به موقع از سوی دولت تخصیص داده خواهد شد.

البته امین لو در پاسخ به این سئوال گفته است که اگر روند تخصیص اعتبارات مطلوب باشد، می توان ساخت 100 پروژه بیمارستانی مصوب سفرهای استانی هیئت دولت را طی 3 سال آینده به پایان رساند.