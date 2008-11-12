تعیین مسیرهای پروازی امن برای حجاج

به گزارش خبرنگار مهر ، مهندس سید احمد مومنی رخ در آئین بدرقه نخستین کاروان زائران حج که شب گذشته در فرودگاه بین المللی مهر آباد برگزار شد با اشاره به اینکه پروازهای حجاج از 17 نقطه پروازی انجام می شود افزود: رفت و برگشت پروازها به کشور عربستان از مسیرهای با امکانات هوانوردی ویژه و امنیت کامل انجام خواهد شد.

مدیرعامل فرودگاههای کشور تصریح کرد: با توجه به اینکه ممکن است تغییرات جوی باعث ایجاد تاخیراتی در زمان پروازها شود بنابراین به مدیران کاروانها و زائران توصیه می شود که در صورت وقوع چنین امری تا حد امکان حوصله کنند.

وی اظهار داشت : انتقال 104 هزار زائر کار آسانی نیست اما امیدواریم بتوانیم خدمت شایسته ای به زائران ارائه کنیم و موجبات رضایت زائران را فراهم کنیم.

مومنی رخ ابراز امیدواری کرد که فعالیت کارگزارن حج و زیارت و سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاههای کشور و ارگانهای نظامی و انتظامی موجب رضایت زائران و در جهت عملی نیک باشد.

مدیر فرودگاه بین المللی مهرآباد نیز در این مراسم به پروژه هایی که در ارتباط با عملیات حج عملیاتی شده است اشاره کرد و افزود : با توجه به اهمیتی که حج و عملیات حج برای شرکت فرودگاههای کشور و مسئولان دارد همه ساله شاهد برنامه ها و پروژه هایی در این راستا هستیم که ساخت پل ارتباطی میان ترمینال 3 و 5 فرودگاه مهرآباد و ساخت نمازخانه به مساحت 230 متر مربع از جمله این پروژه ها است.

مهندس دهقان با اشاره به اینکه 40 درصد پروازها از فرودگاه مهرآباد انجام می شود افزود: عملیات حج بسیار سنگین است و حج بسیاری از پتانسیل ارگانها را درگیر می کند و سازمان هواپیمایی با سیاستگذاری که از ماهها قبل آغاز نموده تلاش کرده تا امسال انتقال حجاج با راحتی بیشتری انجام شود و مشکلات سالهای گذشته کاهش یابد.

مدیر فرودگاه بین المللی مهرآباد خاطرنشان کرد: زائرین کشورمان در طول 21 روز از17 نقطه پروازی به عربستان اعزام خواهند شد.

قائم مقام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در این مراسم به برنامه ریزی که در سازمان هواپیمایی کشوری از ماهها قبل آغاز شده اشاره کرد و افزود: بررسیهای لازم انجام شده تا پروازها با امنیت کامل و بدون تاخیر انجام شود.

مهندس پرورش تصریح کرد: هما افتخار دارد از سال 1340 در کار انتقال حجاج به مکه و مدینه مشارکت کند و طبق آمار بدست آمده تا به امروز 20 میلیون و 770 نفر را هما جهت مناسک حج به عربستان منتقل کرده است.

قائم مقام رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: پروازها از استانهای تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و بندرعباس با هواپیماهای 747 و ایرباس و از بوشهر، گرگان، کرمانشاه و اردبیل با ایرباس انجام خواهد شد.