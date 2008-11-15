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۲۵ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۲۹

جنگل چهارطاق لردگان به زیرساخت های گرشگری تجهیز شد

جنگل چهارطاق لردگان به زیرساخت های گرشگری تجهیز شد

شهرکرد - خبرگاری مهر: امکانات گردشگری در منطقه طبیعت گردی جنگل چهار طاق لردگان چهارمحال و بختیاری ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در لردگان، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گرشگری اظهار داشت: در این منطقه سرویس های بهداشتی، سکوهای نشیمن، ساخت پارکینگ و همه امکانات رفاهی برای گردشگران این منطقه تکمیل شده است.

اسفندیار حیدری پور افزود: برای ایجاد زیرساخت های گردشگری لازم در این منطقه از دو سال پیش کار را آغاز کردیم و تاکنون حدود 700 میلیون ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی با بیان اینکه این اقدام از سوی کمیته طبیعت گردی چهارمحال و بختیاری پیگیری شده است، تصریح کرد: در این منطقه زیرساخت های مورد نیاز گردشگران را ایجاد کرده ایم.

این منطقه دارای جاذبه های بی نظیر گردشگری و طبیعی است و جنگل های انبوه از درختان بلوط وگونه های مختلف جانوری است. 

جنگل چهارطاق لردگان در جنوب استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفته است.

کد مطلب 781669

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