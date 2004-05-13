كم شنوايي، يادگيري دانش آموزان را با اختلال روبرو مي كند

دكتر علي اصغر شيرازي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: كاهش شنوايي موجب مي شود كه ارتباط فرد كم شنوا با دنياي خارج قطع شود زيرا معمولا اين افراد به علت كم شنوايي به تدريج گوشه گير شده و از مردم دور مي شوند.

وي اظهار داشت: كم شنوايي سبب ايجاد مشكل در تكلم فرد كم شنوا مي شود كه هرچه اين كم شنوايي افزايش يابد، صحبت كردن افراد كم شنوا را با سختي بيشتري مواجه مي كند.

دكتر شيرازي اختلال در روند آموزش، يادگيري و تحصيل را از مهمترين آسيب هاي ناشي از كم شنوايي دانست و درباره عفونت هاي گوش گفت: يكي از عوامل ايجاد عفونت در گوش ها، شنا كردن افراد به ويژه كودكان در آب هاي آلوده و آب هايي كه براي مدت زيادي راكد مانده است، مي باشد كه باعث ايجاد دردهاي شديد در گوش مي شود.

وي شايع ترين علت عفونت در كودكان را عفونت هاي تنفسي نظير سرماخوردگي دانست و اظهار داشت: مزمن شدن اين سرماخوردگي ها سبب عفونت هاي گوشي، درد هاي شديد، سوراخ شدن و يا پاره شدن پرده گوش مي شود.

دبير نخستين كنگره بين المللي نورواتولوژي، نورواديولوژي و جراحي قاعده مغز درباره "وز وز" گوش گفت: وز وز كردن گوش علامت مشكلات روحي ، رواني و عصبي است و در برخي موارد ممكن است نشان دهنده وجود نوعي بيماري مهم در گوش يا مغز باشد گه د رحال حاضر بسياري از دانشمندان مشغول به تحقيق در اين زمينه هستند.

وي در زمينه مشكلات مربوط به درمان و پيشگيري بيماري هاي گوش گفت: متاسفانه كشور ما در زمينه پيشگيري از بيماري هاي مربوط به گوش ضعيف است اما در برخي از كشورهاي ديگر هزينه هاي زيادي براي پيشگيري از اين بيماري ها مي شود.

دكتر شيرازي كار كردن در محيط هاي بسيار شلوغ و پر صدا را از عوامل مهم كاهش شنوايي عنوان كرد و گفت: بايد در اين زمينه كنترل و قانونمندي نظير استفاده از پوشش هاي مناسب براي كارگران و كارمندان به چهت كم كردن صدا صورت گيرد تا از بسياري بيماري ها ي گوشي و كم شنوايي ها جلوگيري كرد.

وي ادامه داد: والدين بايد سعي كنند كه كودكان خود را در سنين پيش از دبستان حداقل سالي يكبار براي سنجش شنوايي به نزد پزشك ببرتد.

دكتر شيرازي گفت: متاسفانه در بسياري از نقاط كشور به ويژه شهرستان هاي محروم امكانات تشخيص كم شنوايي وجود ندارد همچنين در برخي از شهرهاي كوچك پزشگان متخصص فاقد امكانات لازم براي جراحي هاي گوش هستند.

دبير نخستين كنگره بين المللي نورواتولوژي، نورواديولوژي و جراحي قاعده مغز درباره موضوعات مهم مورد بررسي در اين كنگره گفت: مهمترين موضوع اين كنگره كم شنوايي و ناشنوايي است كه در اين زمينه به تشخيص سريع بيماري هاي گوش، علم درمان بيماري ها، توانبخشي افراد بيمار، كاشت حلزون گوش و استفاده از سمعك پرداخته مي شود.