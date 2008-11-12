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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

درخواست برلوسکونی از اوباما برای بهبود روابط واشنگتن و مسکو

نخست وزیر ایتالیا روز گذشته از باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا خواست تا بر بهبود روابط با روسیه تمرکز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، " سیلویو برلوسکنی" که روابط شخصی محکمی با " ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور سابق و نخست وزیر کنونی روسیه داشته ، گفت: روسیه و آمریکا باید فقط روابط دوستانه داشته باشند.

وی پیشنهاد کمک خود برای بهبود روابط دو طرف را مطرح کرد.

نخست وزیر ایتالیا گفت:" اوباما می تواند به حمایت کامل من تکیه کند. دولت من آماده ارائه حمایت کامل به دولت اوباماست."

برلوسکنی تصریح کرد:" اوباما در وضعیت دشواری قرار دارد. وی با انبوهی از مشکلات در زمینه سیاست داخلی و خارجی  از جمله عراق، افغانستان و خاورمیانه روبروست، اما من معتقدم که بهترین توصیه ممکن برای او می تواند پایان دادن به مشاجرات کنونی بین کشورش و روسیه باشد."

کد مطلب 781679

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