هیچیک از مدارس کشور برای دانش آموزان معلول مناسب سازی نشده است

انسیه جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی تعهد آموزش و پرورش استثنایی با یونسکو در سال گذشته باید تا سال 2015 کلیه مدارس کشور برای معلولان مناسب سازی شود افزود: البته طی طرح فراگیر در سال گذشته تنها توانستیم 4 مدرسه تهران را استانداردسازی کنیم که امسال نیز همین تعداد در منطقه 1و 16 به صورت پایلوت استاندارد می شوند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی ادامه داد: 5 مدرسه مخصوص دانش آموزان جسمی حرکتی در تهران فعالیت می کنند که 800 دانش آموز در آن تحصیل می کنند.

وی از تحصیل تنها 443 دانش آموزمعلول در مدارس عادی طی طرح تلفیقی خبر داد و گفت: متاسفانه مدیران مناطق و مدارس ما از معلولیتها آگاهی کاملی ندارند و به همین دلیل موجب بروز مشکلاتی همچون اخراج دانش آموز از مدرسه می شوند.

جوادی درباره اعتبارات اختصاص یافته برای طرح فراگیر رقم دقیقی را عنوان نکرد و گفت: رقم آن بسیار ناچیز است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی با تاکید براینکه وزارت آموزش و پرورش باید تمهیداتی را برای حل مشکل استاندارد سازی مدارس عادی برای معلولان فراهم آورد، تاکید کرد: ما اصلا قبول نداریم معلولان جسمی در مدارس استثنایی درس بخوانند چون قطعا در کیفیت تحصیل آنها موثر خواهد بود.

پیش از این رئیس انجمن دفاع از معلولین کشور به خبرگزاری مهر گفته بود 50 درصد از 92 هزار دانش آموز معلول امکان تحصیل در مدارس عادی را ندارند.