چک و مهریه 10 هزار نفر زندانی دارد

محمد علی ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت 10 هزار نفری زندانیان چک، مهریه و نفقه گفت : از این تعداد هزار و 300 نفر زندانیان مهریه ، 300 نفر مربوط به نفقه و مابقی مربوط به چک هستند.

به گفته وی ، در حال حاضر از 10 هزار زندانی چک ، مهریه و نفقه ، 5 هزار نفر در مرخصی بسر می برند .

معاون ستاد دیه کشور به میزان بالایی چک های برگشتی اشاره کرد وافزود : بررسی پرونده های زندانیان چک نشان می دهد اغلب چک های برگشتی که منجر به زندانی شدن افراد شده است میلیاردی می باشد.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر آمار زندانیان دیه رو به کاهش می رود اما در مقابل بر زندانیان چک مرتب افزوده می شود.

ساری ، میزان اعتبار مورد نیاز برای آزادی زندانیان چک را 150 میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: به طور کلی 350 میلیارد تومان برای آزادی زندانیان با جرائم غیر عمد نیاز است که از این میزان 150 میلبارد تومان باید به زندانیان چک اختصاص یابد.

به گفته رئیس قوه قضائیه سالانه یک میلیون فقره پرونده چک در کشور تشکیل می شود و این در حالی است که تا کنون پیشگیری های لازم نیز برای عدم تشکیل چنین پرونده هایی صورت نگرفته است.