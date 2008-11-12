بیشترین علل مرگ و میر در سفر حج بیماریهای قلبی است

دکتر حیدر بکاولی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: میزان مرگ و میر در زائران ایرانی نسبت به سایر کشورهای مسلمان به دلیل ساختار پزشکی حج در کاروان های کشورمان کمتر است.

وی خاطر نشان کرد: برای بهینه سازی ساختار ایمنی در کاروانها جمع آوری اطلاعات بیشتری در خصوص مشکلات و بیماریهای شایع در سفر حج نیاز است.

دکتر بکاولی در توصیه به بیماران قلبی اذعان داشت: با اینکه مبنا بر این است که تا حد ممکن از منع سفر برای بیماران استفاده نشود ولی در صورتی که احتمال خطر زیادی برای مریض در سفر وجود داشته باشد منطق حکم بر نرفتن به سفر حج را می کند.

استادیار دانشگاه تصریح کرد: با مطالعات انجام شده امکان بیماریهای قلبی در مردان و زنان مسن برابر بوده در حالی که در سنین پایین تر بیماری قلبی در مردان شایعتر است.

وی ادامه داد: معمولا در خانمها بعد از سن یائسگی و در مردان بعد از سن 45 سالگی بهتر است که فرد مورد بررسی قلبی و عروقی قرار گیرد مخصوصا اگر فرد در بستگان درجه یک سابقه ایست قلبی و سکته داشته باشد یا استعمال دخانیات یا دیابت و یا فشار خون داشته باشد.

وی در توصیه به بیماران ادامه داد: اگر فرد علائمی دارد نباید آن را پنهان کند زیرا قصد پزشکان کاروان هم این است که آنها به هر شکل ممکن بتوانند به سفر بروند.

وی تصریح کرد: در صورت آگاه شدن پزشک کاروان نسبت به وضعیت بیمار قلبی امکان تصمیم گیری مناسبتر وجود داشته و درمان را می شود منطبق با شرایط سفر تنظیم کرد.