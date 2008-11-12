در گفتگو با مهر عنوان شد: تشکیل کارگروه های تخصصی در ستاد توسعه زیست فناوری

دکتر محمدرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این ستاد جلسات خود را به طور مرتب برگزار کرده است گفت: در حال حاضر کارگروه های تخصصی در ستاد ایجاد و اعضای کارگروه های تخصصی مشخص شده اند. اعتباراتی که به ستاد داده می شود نیز به منظور فعالیت این کارگروه ها است.

فاضلی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر ستاد توسعه زیست فناوری بازوی مشورتی معاونت علمی ریاست جمهوری برای بررسی طرحهای زیست فناوری است.

وی گفت: در حال حاضر طرحهای حوزه زیست فناوری در ستاد در حال بررسی برای اختصاص اعتبار به طرحهای تولید زیست فناوری از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری هستند.

نماینده وزارت بهداشت در ستاد توسعه زیست فناوری تأکید کرد: ستاد توسعه زیست فناوری نگاه کلانی به زیست فناوری دارد و همه سازمانها،‌ ارگانها و مراجع قانونگذاری را زیر نظر دارد زیرا هر مصوبه ای که در دولت و یا مجلس در این زمینه تصویب شود، زیست فناوری را در کشور تحت تأثیر قرار می دهد.

به گزارش مهر، ستاد توسعه زیست فناوری به ریاست دکتر لطفی و دبیری دکتر مدرسی ایجاد شده و با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری در راه توسعه و راه اندازی مراکز زیست فناوری جدید در کشور گامهایی برداشته است.