تدابیری برای حمایت از صنایع داخلی پتروشیمی اتخاذ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افشین در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با اشاره به اینکه پیش بینی می شود طی 20 سال آینده، نیاز به نفت به پیش از دو برابر مصرف کنونی برسد، گفت: کشورهای نفت خیز منطقه خلیج فارس حدود 60 درصد از افزایش تقاضای جهانی را تامین خواهند نمود.

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: در این میان گاز به عنوان سوخت جایگزین، نقش ویژه ای در تامین انرژی مورد نیاز و توسعه صنایع نفت و پتروشیمی خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه میزان تولید صنعت پتروشیمی طی سالهای 76 تا 86 به حدود 25 میلیون تن افزایش یافته، گفت: این رقم تا پایان سال جاری به 30 میلیون تن و تا پایان سال آتی به 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

افشین با تاکید بر اینکه میزان ظرفیت نصب شده در این صنعت طی سالهای آتی به 50 میلیون تن خواهد رسید، از حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صنایع کوچک، متوسط و توسعه متوازن در تمام کشور در جهت ساختار سازی و حمایت از ایجاد واحدهای پایین دستی همگام با سیاستهای دولت خبر داد.

قائم مقام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اجرای دستورالعمل نظارت کامل بر خریدهای خارجی، بیان کرد: پس از تصویب این دستورالعمل و تشکیل کارگروه نظارت بر خریدهای خارجی با همکاری شرکت کالای پتروشیمی و دفاتر عملیاتی و خرید خارج کشور، حمایتهای لازم از صنایع داخلی انجام شد.

وی ادامه داد: تاکنون در این کارگروه بیش از هزار درخواست خرید خارجی مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل امکان ساخت داخل با بیش از 21 درصد از این درخواستها موافقت نشده است.

گفتنی است، پنجمین نمایشگاه بین المللی انرژی عصر دیروز با حضور 72 شرکت و نمایندگی خارجی از کشورهایی نظیر آلمان، اتریش، انگلستان، فرانسه، هلند، ژاپن، بلژیک، ایتالیا، هند، چین، استرالیا، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، امارات، تایوان، اسکاتلند و سوئیس با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.

همچنین در این نمایشگاه 208 شرکت داخلی حضور دارند و محصولاتی در بخش تجهیزات و ماشین آلات، خدمات صنعتی، پشتیبانی فنی و مهندسی، اکتشاف، تولید و بهره برداری وغیره را عرضه کردند.