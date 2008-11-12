تولید نرم افزار امنیت امضای دیجیتال توسط محققان کشور

نعمت هرندی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این نرم افزار با نام "سیگما" (سیستم گواهی دیجیتال و مدیریت اعتبار) تولید شده است، گفت: این نرم افزار با هدف حذف پیچیدگیها، نگهداری و محافظت از اطلاعات و تسهیل بهره گیری از گواهی دیجیتالی تولید شده است.

وی با بیان اینکه نرم افزار سیگما در مراکز نظامی، بانکی، مراکز مخابراتی و حتی شرکتها و سازمانهای کوچکتر کاربرد دارد، افزود: این نرم افزار در سازمانهای دولتی و ارائه راهکارهای دولت الکترونیک، برای ورود به سیستمها، رمز گذاری و امضای اطلاعات، افزایش امنیت سیستمهای اتوماسیون و Paperless کاربرد دارد.

نائب رئیس هیئت مدیره شرکت داده کاوان پیشرو اضافه کرد: همچنین می توان با استفاده از امضای دیجیتال و رمز گذاری اطلاعات، سطح امنیت شبکه های سازمانی ارتقا داد و با ورود به سیستم عامل به وسیله کارت هوشمند، توکن های USB و HSM و استاندار SSL امنیت سرورها تضمین می شود.

مدیر توسعه و تحقیقات بازار این شرکت به بیان ویژگیهای کارتهای دیجیتال پرداخت و ادامه داد: از این نوع کارتها می توان برای کاربردهایی چون کارتهای ورود - خروج، شناسایی سازمانی و کارتهای رفاهی استفاد کرد.

هرندی پور به امکانات نرم افزار مذکور اشاره کرد و اظهار داشت: مدیریت متقاضیان دریافت گواهی دیجیتال، تولید، صدور، فعال سازی و ابطال گواهی دیجیتال، چاپ، صدور و شخصی سازی کارت امضای دیجیتال، صدور لیست ابطال CRL، تمدید و صدور مجدد گواهی دیجیتال، نگهداری کلیدها و گواهیها بر روی کارت هوشمند و توکن های USB، قابلیت استفاده در محیطهای استاندارد مانند مرورگرهای اینترنتی Outlook و استفاده در محیطهای تولید نرم افزار به صورت ماژول های برنامه نویسی NET Component ، COM، DLL و غیره از امکانات این نرم افزار است.