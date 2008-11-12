افزایش ظرفیت تولید آب شیرین کن ها در جزیره کیش

به گزارش خبرنگار مهر، داوود مددی در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش گفت: اقتصاد جهان طی دو دهه آینده به طور متوسط سالانه از رشدی معادل 4 درصد برخوردار می شود و طی این مدت مصرف انرژی از 462 هزار تریلیون بی.تی. یو در سال 2005 به 695 هزار تریلیون بی.تی.یو در سال 2030 خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: افزایش جمعیت، پرداخت یارانه و پایین بودن هزینه تولید در کشورهای در حال توسعه موجب شده تا این کشورها از مزیت نسبی برای جذب سرمایه گذاری در صنایع انرژی برخوردار شوند.

وی با بیان اینکه نفت، گاز و ذغال سنگ هنوز بیش از 80 درصد انرژی مورد نیاز جهان را تامین می کند، پیش بینی کرد که در سال 2030 نفت تامین کننده 33 درصد انرژی جهان باشد.

مددی تصریح کرد: تا زمانی که انرژی های تجدید پذیر مقرون به صرفه نباشد، سوختهای فسیلی همچنان به عنوان اصلی ترین منبع انرژی نقش آفرینی می کنند.

به گفته وی، افزایش قیمت نفت در سالهای اخیر باعث افزایش سهم ذغال سنگ در زنجیره تامین انرژی شده و پیش بینی می شود مصرف این ماده در تامین انرژی جهان از 123 هزار تریلیون بی.تی. یو در سال 2005 به 202 هزار تریلیون بی.تی.یو در سال 2010 خواهد رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به طرح جامع جزیره کیش اشاره کرد و گفت: با توجه به این طرح، بخش انرژی در تامین نیازهای اساسی ساکنان و بخشهای تجارت و گردشگری و صنعت کیش از اهمیت برخوردار است.

وی، به تامین برق جزیره از طریق نیروگاه گازی 125 مگاواتی اشاره و تصریح کرد: این نیروگاه در حال حاضر برق مورد نیاز جزیره را تامین می کند، اما پیش بینی می شود در افق طرح جامع کیش نیاز این جزیره به برق به حدود 350 مگاوات برسد.

مددی ظرفیت تولید آب شیرین جزیره را 20 هزار متر مکعب در روز عنوان کرد و اظهار داشت: برای افزایش ظرفیت تولید آب شیرن برنامه ریزی هایی صورت گرفته تا ظرفیت این بخش در افق طرح جامع به 100 هزار مترمکعب افزایش یابد.