درخواست انگلیس و آمریکا از ناتو برای اعزام نیروی بیشتر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آنها گفتند که موفقیت این ائتلاف در افغانستان مستلزم مسئولیت بیشتر و تقسیم برابر آن بین اعضای ناتو است.

"گوردون بران" نخست وزیر انگلیس در جمع خبرنگاران گفت:" البته ما آماده ایم تا این مسئله را بررسی کنیم که چه چیز لازم است، اما باید یک تقسیم مسئولیت وجود داشته باشد تا کشورهای مختلف سهم خود را ایفا کنند."

20 هزار نیروی آمریکایی و هشت هزار نیروی انگلیسی تحت امر ناتو در افغانستان هستند." باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا اعلام کرده در حدود هفت یا هشت هزار نیروی دیگر را به افغانستان اعزام خواهد کرد.

البته 12 هزار نیروی آمریکایی هم در افغانستان حضور دارند که در خارج از فرماندهی ناتو فعالیت می کنند.

" جان هوتون" وزیر دفاع انگلیس هم روز گذشته بر درخواست براون مبنی بر اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان تاکید کرد.

از سوی دیگر، " کرت ولکر" نماینده آمریکا در ناتو گفت که پیروزی در افغانستان مستلزم یک راهبرد جدید نظامی و تعهد اعضای ناتو برای مسئولیت مشترک برابر است.

