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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۷

شور حج / 53

وزارت خارجه عربستان در صدد بازگشایی دفتری در مکه است

وزارت خارجه عربستان در صدد بازگشایی دفتری در مکه است

عربستان اعلام کرد که برای کاهش فشار ناشی از برگزاری مراسم حج، وزارتخارجه این کشور بر آن است تا دفتری را در مکه مکرمه افتتاح کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد بن احمد طیب" مدیر کل دفتر مکه مکرمه در وزارت خارجه عربستان که در جده صحبت می کرد، دراین زمینه اظهار داشت که این دفتر بلافاصله پس از پایان مراسم حج در سال جاری، بازگشایی خواهد شد تا فشارهای وارد بر دفتر این وزارتخانه  در جده را بکاهد و خدماتی را برای افرادی که در اطراف این شهر و دیگر اماکن مقدس هستند، ارائه دهد.

طیب همچنین خبر داد که این پیشنهاد مورد تائید سعود الفیصل وزیر خارجه این کشور قرار گرفته است.

وی اضافه کرد که این وزارت خانه هم اکنون دفتر اتاق بازرگانی و صنعت را در مکه به منظور فراهم کردن خدمات مربوط به امور مختلف تجاری بازگشایی کرده است که این دفتر فشار وارده بر دفتر جده را بیش از 40 درصد کاهش خواهد داد.
کد مطلب 781705

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