دستاورد حج باید وحدت و سربلندی مسلمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی خاکسار قهرودی در آئین بدرقه نخستین کاروان زائران حج که شب گذشته در فرودگاه بین المللی مهر آباد برگزار شد گفت : پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع فریضه حج جایگاه برجسته خود را پیدا کرد و این فریضه با عظمت به روح و معنای فراموش شده خود بازگشت.

رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: نظام در بخشهای مختلف این توانایی را پیدا کرد تا به عنوان یک وظیفه مهم تمام تلاش خود را برای برگزاری شایسته مناسک حج به کار گیرد و جا دارد تمامی اقدامات به شایستگی بالاتر و به شکلی مناسب تر تحقق یابد.

اجرای مراسم شایسته حج طی سالهای گذشته حاصل تلاش و برنامه ریزی های دقیق و همکاری و تعاون برگزار کنندگان این مراسم و به پشتوانه مردم و همراهی حجاج و مسئولان بخش های مختلف نظام که بیش از 30 بخش را شامل می شود بوده است.

رئیس سازمان حج و زیارت ضمن تشکر و قدردانی از همراهی سفیر عربستان در ایران گفت : تفاهم و همکاری میان ایران و عربستان باعث شده همه ساله شاهد اجرای مناسب و مطلوب مناسک حج باشیم .

قهرودی ابراز امیدواری کرد که با تعهدات و توافقاتی که از مدتها قبل درارتباط با مراسم حج انجام شده امسال شاهد کاهش مشکلات زائران باشیم و دستاورد آن برای امت اسلامی وحدت، سربلندی، عزت و نا امیدی دشمنان باشد.