نتایج همایش "فرهنگ صلح" امیدوارکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یوان نیوز سنتر، میگوئل دی اسکوتو بروکمن رئیس مجمع عمومی سازمان ملل عصر دیروز در جمع خبرنگاران براهمیت نشست دو روزه مجمع عمومی در دفتر مرکزی سازمان ملل تأکید کرد و گفت: این نشست درباره موضوعاتی بسیار متنوع و گسترده است.

وی گفت: درنظر داریم درباره موضوعاتی چون ارزشهای یا ارزشهای دینی، اخلاقی و سنتهای فلسفی صحبت کنیم تا نقاط مشترک و وحدت خود را کشف کنیم.

سران کشورها و مقامات ارشد دولتی از کشورهای مختلف به همراه نمایندگان 70 کشور جهان در این رویداد که به ابتکار عمل پادشاه عربستان برگزار می شود شرکت خواهند کرد.

میگوئل دی اسکوتو بروکمن با اشاره به موضوعاتی چون تغییرات جوی، تروریسم و بحران اقتصادی کنونی گفت: ما اینجا هستیم تا درباره درونی ترین ارزشهای خود صحبت کرده و آنها را در تصمیم گیری، صدور قطعنامه و اقدام برای کمک به جهانیان صحبت کنیم.

وی همچنین یادآور شد: به رغم ضرورت صحبت درباره وضعیت اقتصادی، بشریت بیشتر نیازمند کمک است و سقوط ارزشهای اخلاقی است که مانع از تحقق وعده های کشورها برای ریشه کن کردن فقر می شود.

رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ارزشهایی که در تمام ادیان جهان وجود دارد می تواند به ما در مبارزه علیه تروریسم، تعصب و انزجار کمک کند.

دبیرکل سازمان ملل این نشست را مثبت و ترغیب کننده توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان بتوانند درک دوجانبه را از طریق این گردهمایی اجتماعی و دیپلماتیک ارتقا دهند.

این همایش طی امروز و فردا 22 و 23 آبان ماه در نیویورک، مقر سازمان ملل متحد برگزار می شود.