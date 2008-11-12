مشکل بیکاری معلولان حل نشده است/ برای لندن از دیروز باید شروع می کردیم

حمزه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: در حال حاضر جز ورزش، حرفه دیگری ندارم که این موضوع وضعیت معیشتی من و امثال من را با مشکل مواجه می کند. مسئولان پیش از این بارها قول مساعدت داده‌اند اما تا این لحظه حرکتی در این زمینه صورت نگرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: از روزی که از رقابت‌های پارالمپیک پکن به کشور بازگشته‌ام هنوز تمرینات خود را آغاز نکرده‌ام. قصد دارم برای رقابت‌های قهرمانی کشوری که از بهمن آغاز می شود تمرینات خود را از سرگیرم.

دارنده مدال طلای مسابقات وزنه برداری پارالمپیک 2008 پکن در پاسخ به این سوال که چه برنامه‌ای برای بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن در پیش دارد، افزود: در بازی‌های پارالمپیک لندن کار بسیار دشواری پیش روی ماست. چنانچه تا زمان برگزاری این مسابقات به سطح دلخواه نرسم به لندن نمی روم و از عرصه ورزش خداحافظی می کنم. فکر می کنم با مدال طلا به کار خودم پایان بدهم بهتر از این است که بدون عنوان از عرصه مسابقات وزنه‌برداری کنار بروم.

محمدی در پایان اظهار داشت: مسئولان فدراسیون جانبازان و معلولین باید از دیروز به فکر بازی‌های پارالمپیک 2012 لندن می بودند. برای آماده شدن جهت حضور قدرتمند در این مسابقات امروز هم دیر است. اینکه دارنده مدال طلای 2004 آتن در پکن اوت شده و فردی که برنز گرفته هفتم می شود نشان می دهد که چقدر دوره به دوره، رقابت‌های وزنه برداری پارالمپیک دشوارتر می شود. از امروز باید به فکر مسابقات لندن باشیم.