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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۳

رمان "پسین شوم" نقد و بررسی می‌شود

نقد و بررسی رمان "پسین شوم" نوشته محمدرضا مرزوقی روز شنبه 25 آبان در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در‌ این نشست که با حضور فتح‌الله بی نیاز، پیمان اسماعیلی و علی‌ سلیمی برگزار می‌شود دو محور ساختار و محتوای این رمان‌ که با محوریت دفاع مقدس نوشته شده نقد و بررسی می‌شود.

رمان "پسین شوم" داستان خلبانی بوشهری است که طی جنگ تعدادی از نزدیکترین دوستانش را در سوانح هوایی از دست داده‌ و این وقایع وضعیت روحی روانی او را دچار اختلال کرده است.

این نشست ساعت 30/16 تا 30/18 روز شنبه 25 آبان ماه در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، ساختمان شماره 10 برپا می شود.

کد مطلب 781725

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