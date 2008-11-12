به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور فتحالله بی نیاز، پیمان اسماعیلی و علی سلیمی برگزار میشود دو محور ساختار و محتوای این رمان که با محوریت دفاع مقدس نوشته شده نقد و بررسی میشود.
رمان "پسین شوم" داستان خلبانی بوشهری است که طی جنگ تعدادی از نزدیکترین دوستانش را در سوانح هوایی از دست داده و این وقایع وضعیت روحی روانی او را دچار اختلال کرده است.
این نشست ساعت 30/16 تا 30/18 روز شنبه 25 آبان ماه در سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، ساختمان شماره 10 برپا می شود.
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