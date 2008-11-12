ماموریتم در ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ادامه دارد/ فقط هاشمی می تواند برکنارم کند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) طی نامه ای به معاون توسعه، مدیریت و منابع سازمان تربیت بدنی خواستار پایان ماموریت سخنگوی این ستاد شده است با این حال علی طاهری ازبازگشت آرامش به نادو و ادامه همکاری در این نهاد صحبت می کند.

سخنگوی ستاد ملی مباره با دوپینگ (نادو) در گفتگو با خبرگار مهر اظهارداشت: در جریان جلسه شورای مرکزی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ که روز یکشنبه برگزار شد، تمام مشکلات موجود در نادو مطرح و به آنها رسیدگی شد.

وی افزود: بر این اساس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بدون تغییر و همچون گذشته به کار خود در عرصه مدیریت و کنترل دوپینگ ورزشکاران ادامه می دهد.

طاهری با اشاره به نامه ارسالی به احمد ارشدی مبنی بر پایان ماموریت وی تصریح کرد: آنچه مسلم است اینکه در حال حاضر مشکل خاصی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و اعضای این ستاد را تهدید نمی کند و تصمیمی هم برای تغییر و تحول اتخاذ نشده است. ماموریتم در نادو تمام نشده پس من همچون گذشته در زمینه کنترل دوپینگ جامعه ورزشی انجام وظیفه می کنم. ضمن اینکه ایجاد هرگونه تغییر و جابجایی در هریک از بخش های ستاد فقط با نظر و دستور کیومرث هاشمی به عنوان رئیس نادو انجام می گیرد.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با اشاره به واگذاری دوباره کنترل دوپینگ فوتبال به مسئولان مربوطه در فدراسیون فوتبال تاکید کرد: اتخاذ این تصمیم براساس مصلحت اعضای شورای مرکزی صورت گرفته است. ضمن اینکه در مورد سایر رشته ها ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با اقتدار به کارش ادامه می دهد طوریکه بر اساس شرایط حجم نمونه گیری ها افزایش خواهیم داد.