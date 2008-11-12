53 درصد زمینهای دانشگاه آزاد سند قطعی ندارد / راه اندازی واحد دفاع مقدس در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله جاسبی امروز در پنجاه و هشتمین شورای مرکزی دانشگاه آزاد افزود: در حال حاضر 220 واحد فعال و17 واحد غیر فعال در دانشگاه آزاد وجود دارد که با توجه به آنکه هیئت موسس تصمیم گرفته مرکز و واحد جدیدی در دانشگاه آزاد تأسیس نشود، باید وضعیت واحدهای غیر فعال مشخص شود.

وی خاطر نشان کرد: در شش ماه گذشته دو جلسه هیئت موسس دانشگاه آزاد تشکیل شد که بخشهایی از اساسنامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو هیئت امنای استانی قم و آذربایجان شرقی تشکیل شد.

جاسبی ادامه داد: در هیئت موسس برنامه میان مدت و بلند مدت دانشگاه و نحوه نظارت و حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت که در جلسات بعدی تأیید می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: اولین گروه روسای واحدهای دانشگاه که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به تصویب این شورا برسند، معرفی شدند و 5 نفر دیگر نیز در نخستین جلسه برای معرفی انتخاب خواهند شد.

وی گفت: در شش ماهه گذشته موفق شدیم که سهمیه طرح نظام وظیفه را از تعداد 125 نفر به 375 نفر که توسط ستاد کل نیروهای مسلح تأیید شد، افزایش دهیم و بیشترین افراد به مناطق محروم اعزام می شوند.

جاسبی خاطر نشان کرد: 37 مجوز برای راه اندازی مجلات در شش ماه گذشته صادر شده که این نباید مرحله نهایی واحدها باشد زیرا اگر می خواهیم مقالات این مجلات ارزش علمی داشته باشد و در ارتقای درجه اعضای هیئت علمی موثر باشد باید به تصویب وزارت علوم و بهداشت برسد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: امضای قراردادهای پژوهشی با سازمانها و ارگانها در حدود 25 میلیارد ریال بوده که با توجه به گستردگی و تعداد واحدهای دانشگاه آزاد این رقم ناچیز بوده و باید 10 تا 20 برابر شود.

وی اظهار داشت: در شش ماه گذشته 165 مقاله ISI و 46 مقاله علمی پژوهشی همچنین 17 مقاله علمی ترویجی در دانشگاه آزاد تولید شده که اگر چه 74 درصد رشد داشته اما این رقم کافی نیست زیرا باید تمامی واحدها در تولید علم نقش داشته باشند و واحدی که مقاله علمی تولید نکند تنها یک دبیرستان بزرگ محسوب می شود.

جاسبی انجام 140 طرح تحقیقاتی و 361 طرح خاتمه یافته پژوهشی، راه اندازی 6 مرکز تحقیقاتی، حضور 885 نفر از اعضای هیئت علمی در همایشهای بین المللی و ایجاد 4 فرصت مطالعاتی در شش ماه گذشته را از اقدامات پژوهشی دانشگاه آزاد عنوان کرد و گفت: این ارقام به هیچ وجه ارقام مناسبی برای دانشگاه نیست .

رئیس دانشگاه آزاد در خصوص فعالیتهای عمرانی این دانشگاه نیز گفت: اگر چه از بحران گرانی قیمتها، دستمزدها و مصالح ساختمانی عبور کرده ایم، اما با تدابیری که در سازمان مرکزی اندیشیده شد، سعی خواهیم کرد تا کمبودهای این دوران را جبران کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 10 میلیون متر مربع فضای آموزشی و رفاهی و 26 میلیون متر مربع فضای باز در دانشگاه آزاد اسلامی وجود دارد .

جاسبی افزود: در شش ماه گذشته بیش از 8 میلیارد تومان وام به واحدهای دانشگاه آزاد ارائه شد و 12 میلیارد تومان از واحدها برای صندوق مشترک واحدها و سازمان مرکزی دریافت شد. واحدهای دانشگاه آزاد نباید پولهای راکد و اضافی خود را در بانکها نگه دارند بلکه باید این پولها را در صندوق مشترک سازمان مرکزی به منظور استفاده دیگر واحدها نگهداری کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: در شش ماه گذشته 926 نفر عضو هیئت علمی استخدام شده اند و 524 نفر نیز بورسیه شده اند که با توجه به آنکه باید تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد تا سال 1390 به 46 هزار نفر برسد، این میزان جذب کافی نیست.

وی اضافه کرد: سالانه باید بیش از 5 هزار عضو هیئت علمی در دانشگاه آزاد جذب شوند تا سال 1390 به اهداف برنامه ریزی شده برای دانشگاه برسیم.

جاسبی خاطر نشان کرد: در شش ماه گذشته 608 رشته مقطع مورد تصویب شورای گسترش قرار گرفته است. شورای گسترش در 5 سال گذشته بیش از 5 هزار و 100 رشته واحدهای دانشگاههای آزاد را مورد تصویب قرار داده این در حالی است که شورای سه نفره دانشگاه آزاد در 15 سال گذشته 5 هزار و 400 رشته را تصویب کردند که این مسئله نشان دهنده همکاری بسیار مناسب شورا با دانشگاه آزاد بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: دانشگاه آزاد تنها دانشگاهی است که صدها هزار بسیجی با امتیاز بسیجی فعال از تسهیلات ورود به آن استفاده کرده اند که این نشان از فعالیت گسترده مرکز آزمون این دانشگاه است.

وی خاطر نشان کرد: برنامه ریزیها برای راه اندازی دو واحد درسی مبانی دفاع مقدس در دانشگاه آزاد صورت گرفته و این واحدها به زودی در دانشگاه آزاد راه اندازی می شود.

جاسبی همچنین از راه اندازی واحدهای بین المللی دانشگاه آزاد در کشورهای عراق ، مالزی و بحرین نیز خبر داد.