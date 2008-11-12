به گزارش خبرگزاری مهر، تجار ضمن بیان این موضوع گفت: برخلاف نهادهای متولی جنگ تحمیلی که سعی در گسترش ادبیات جنگ داشتهاند نهادهای همچون مرکز اسناد انقلاب اسلامی کمتر به تقویت ادبیات پرداخته و بیشتر جمعآوری اسناد و تحقیقات در این زمینه توجه کرده است.
وی بیان داشت: اکنون پس از گذشت30 سال از دوران انقلاب جایگاه پژوهشی خوبی در حوزه انقلاب ایجاد شده و نویسندگان میتوانند با استناد به این منابع آثار فاخری خلق کنند.
تجار با بیان اینکه ادبیات انقلاب و جنگ در هم تنیده است گفت: جنگ تحمیلی پس از مدت کوتاهی از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و از طرفی افرادی که به جبههها میرفتند از ارزشهای حاکم بر جامعه نقش میگرفتند به همین جهت ادبیات جنگ و انقلاب را نمیتوان از هم مجزا کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر به زندگینامه داستانی شهدای جنگ تحمیلی بپردازیم خواهیم دید که پیشینه ارزشمندی در دوران انقلاب نیز از آن شهدا میتوان جستجو کرد.
نویسنده کتاب «آواز پرواز» تداوم در برپایی این جشنواره را از دیگر عوامل موثر در تولید آثار ارزنده در حوزه ادبیات انقلاب دانست و گفت: معمولا تولید یک اثر ارزشمند ممکن است چندین سال به طول بینجامد بنابراین زمانی که نویسنده مطمئن از تداوم جشنوارهای باشد میتواند دلگرم به نوشتن اثری ارزشمند بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: داوری و ارزیابی جشنواره داستان انقلاب از حساسیت بالایی برخوردار است، چرا که انقلاب اسلامی به منزله هویت کشور محسوب میشود و داورانی که در این جشنواره جضور دارند باید از معیارهای علمی و عمومی لازم برخوردار باشند تا آثار فاقد ارزش به عنوان اثر برتر معرفی نشوند کما اینکه در دوره نخست نیز هیچ اثر برگزیدهای به جهت نداشتن معیارهای لازم معرفی نشد.
راضیه تجار گفت: متاسفانه انگیزه کمی در نویسندگان برای پرداختن به ادبیات داستانی انقلاب وجود دارد و برپایی جشنواره داستان انقلاب به نوعی میتواند در نویسندگان ایجاد انگیزه کند.
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