نویسندگان دفاع مقدس از گروه گرایی پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین همایش نقد و بررسی کتاب دفاع مقدس که عصر دیروز برگزار شد کتاب "تنبیه متجاوز" نوشته دکتر حسین اردستانی که در واقع به تحولات سیاسی- نظامی ایران از تابستان 1361 تا فروردین 1367 پرداخته است با حضور دکتر حسین علایی عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع) و امیر سرتیپ سید حسام هاشمی مسئول دفتر عمومی حفاظت اطلاعات دفتر مقام معظم رهبری و نویسندگان و پژوهشگران دفاع مقدس مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

دکتر حسین اردستانی در ابتدای سخنان خود خواستگاه شکل گیری کتاب "تنبیه متجاوز" را در دوره عالی جنگ در سطح دکترا به استادی دکتر محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران عنوان کرد و گفت: دکتر رضایی برای ارائه درسشان از ما راویان مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه خواستند مباحثی را جمع آوری کنیم و در تقسیم بندی که صورت گرفت از تیر 1361 تا فروردین 1367 یعنی بعد از فتح خرمشهر تا قبل از سقوط فاو به این جانب واگذار شد و در میان این تقسیم بندی تنها سه کتاب "ریشه های تهاجم"، "جنگ؛ بازیابی ثبات" و "تنبیه متجاوز" از 5 کتابی که قرار بود تدوین شود، منتشر شد.

وی این کتاب را ماحصل تلاش بیش از 50 تن از راویان مرکز مطالعات خواند که برخی آنها به شهادت رسیده اند.

دکتر اردستانی با اشاره به جوهره و محتوای کتاب تصریح کرد: جهتگیری متن 70 درصد نظامی و 30 درصد سیاسی است و سطح کتاب عملیاتی- نظامی است و مباحث مربوط به طراحی، تصمیمگیری و سیاستگذاری و تا حدودی استراتژی را شامل می شود.

دکتر اردستانی با بیان اینکه دامنه جنگ آنقدر گسترده است که درج همه آنها حتی در همین سطح هم میسر نبود افزود: کلیات عملیاتها در کتاب مورد نظر بوده و موضوعات دیگری از جمله جنگ نفتکشها، تشریح عملیاتهای انجام نشده، مهمترین موضوعات در سطح تصمیمگیری، تک شیمیایی عراق و ... از جمله مباحث مطرح شده در کتاب است.

رئیس مرکز اسناد دفاع مقدس روش کتاب را روندی تاریخی- توصیفی خواند که در عین حال از تحلیل نیز عاری نیست و گفت: در نتیجه گیری هر فصل مهمترین مباحث مفهومی و تحلیلی آن مطلب درج شده است. اتکاء کتاب به منابع است و کمتر نویسنده در آن دخالت کرده است و در عین ایجاز و اجماع به دوره شش ساله جنگ که عمده تاریخ جنگ است می پردازد.

اردستانی به رویکرد انقباضی در گزینش مطالب کتاب تاکید کرد و در عین حال وسعت دامنه موضوعات جنگ را در کتاب مورد توجه قرار داده است.

وی با اشاره به طرح عملیاتهای متوسط و بزرگ در کتاب یادآور شد که می توان بیش از 30 عنوان کتاب دیگر از کتاب تنبیه متجاوز بیرون آورد و سیاست مرکز مطالعات را همین مطلب خواند.

راوی هشت سال دفاع مقدس، فشردگی را یک امتیاز و در عین حال نقطه آسیب پذیری کتاب عنوان کرد و در ادامه به ساختار کتاب اشاره کرد که دوره شش ساله جنگ به چهار فصل تقسیم شده است.

اردستانی فصل دوم این کتاب را صرفاً معطوف به عملیات خیبر خواند و گفت: عملیات "فرمانده کل قوا" نقطه جهش در جنگ بود و عملیات ثامن الائمه نقطه عظیمت جنگ ایران و عراق است و پس از آن عملیات خیبر یک تحول در جنگ به لحاظ استراتژی و تاکتیک عملیاتی است که با عملیات خیبر جنگ از یک بن بست خارج می شود و تا آخر جنگ فرماندهان از تجربه خیبر تغذیه می کنند.

وی با اشاره به فصل سوم کتاب اوج تحول اساسی در صحنه نبرد را از بهمن 64 تا فروردین 66 عنوان کرد که به دوران "پیروزیهای چشمگیر"معروف شد که با فاو شروع و با کربلای پنج تمام می شود.

اردستانی شکست نظامی ارتش عراق را در همین دوره با تاکید بر عملیات کربلای پنج دانست و نکته پایانی جنگ را در این مقطع خواند و افزود: در این دوره دفاع متحرک عراق نیز وجود داشت که کربلای یک پایان شکست دفاع متحرک است.

وی با اشاره به فصل چهارم کتاب که از فروردین 66 تا فروردین 67 را شامل می شود گفت: جنگ در این تاریخ وارد عرصه دیگری می شود و آن تغییر استراتژی عملیاتی است و با توجه به مسائل مختلفی که حتی در این کتاب نمی شد به آن اشاره کرد، ایران دیگر توان جنگیدن در جنوب را نداشت و موازنه نظامی کاملاً به نفع عراق است به همین دلیل جنگ به شمال غرب کشور کشیده شد.

در ادامه جلسه نقد و بررسی کتاب تنبیه متجاوز امیر سرتیپ سید حسام هاشمی به بخشی از پایان مقدمه کتاب اشاره کرد و گفت: من در دو موضوع که مباحث اساسی و کلان جنگ و عملیات نظامی است بحث دارم.

هاشمی ضمن اشاره به عدم توجه نویسنده به برخی اصول نظامی خود را بنیانگذار سپاه مشهد در ابتدای جنگ معرفی کرد و گفت: سپاه در تمام طول جنگ هیچ عملیاتی را بدون حضور یا پشتیبانی ارتش انجام نداد.

وی با بیان اینکه روش متداول در تشریح برخی عملیاتها در کتاب رعایت نشده است افزود: در بین عملیات نظامی هیچ قاعده و اصولی رعایت نشده و سلیقه ای برخورد شده است.

امیر هاشمی با بیان اینکه فرماندهان سپاه پس از جنگ دوره های نظامی را در دانشگاههای جنگ گذراندند یادآور شد: نویسنده دیدگاه امروز تعدادی از برادران را که یک نگاه به مسائل دارند آورده است. در زمان جنگ آنها بسیار جوان بودند، اما حرفهای امروزشان با حرفهای آن زمان فرق می کند و چه خوب بود نویسنده تحلیلهای آن روز آقایان را در کتاب می آورد، چرا که آن ارزش دارد و نشان می دهد که جوانان ما با آن موقعیت وارد جنگ شدند و این همه اثرگذار بودند.

وی از عدم انعکاس نظر فرماندهان ارتش در کتاب به شدت انتقاد کرد و گفت: در کتاب مشهود است که ارتش یا حضور نداشته و یا فرماندهان ارتش نظری نداشته اند. در حالی که این طور نبوده و خوب بود نویسنده از نظرات برادران ارتش نیز بهره می برد و یا در مقدمه کتاب می گفت این کتاب از منظر فرماندهان سپاه است.

این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس تاکید کرد: ما می خواهیم تجربیات جنگ را به نسل آینده منتقل کنیم و توصیه می کنم که نویسندگان حوزه دفاع مقدس از حزب و گروهی گرایی به دور باشند. ما در هیئت معارف جنگ آن چیزی که برای دانشجویان افسری مفید است آموزش می دهیم تا به وحدت لطمه نخورد و واقعیتها را چه در محافل عمومی و چه خصوصی بیان کنیم.