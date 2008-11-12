لندنیها روزی 300 بار ازجلوی دوربین می گذرند/5 میلیون دوربین دربریتانیا

این در حالی است که برخی از افسران ارشد پلیس در انگلیس با انتقاد از نحوه استفاده از دوربینهای مداربسته در کاهش جرایم، خواستار استفاده از ابتکار عملهای جدید در بکارگیری این دوربینها شده اند.
مسئولان اداره مربوط به تصاویر بصری، تشخیص و شناسایی مستقر در اسکاتلندیارد که یکی از واحدهای رسیدگی به جرایم به شمار میرود می گویند: میلیاردها پوند برای این دوربینها هزینه شده است و انگلیس با برخورداری از حدود 5 میلیون دوربین مداربسته بیشترین شمار دوربینهای مداربسته را در میان کشورهای اروپایی به خود اختصاص داده است.
محققان اداره پلیس در بریتانیا قرار است 3 ابتکار عمل جدید را برای تقویت استفاده از دوربینهای مداربسته در کمک به کاهش جرایم به اجرا درآورند. این ابتکارها عبارتند از :
1 - برپایی پایگاه دادهها و اطلاعات درباره تصاویری که در دوربینهای مداربسته دیده میشوند و استفاده از فناوریی که در صنعت تبلیغات ورزشی استفاده میشود بدین معنا که از همان فناوریی که در مسابقات ورزشی برای ردگیری آرمها و لوگوهای تبلیغاتی استفاده میشود برای شناسایی علائم و نشانههایی که برای مثال بر روی لباس مظنونین در تصاویر دوربینهای مداربسته دیده میشود به کار گرفته شود و از این طریق آن افراد ردگیری شوند.
2- نصب تصاویر مظنونانی که در جرایمی مانند جیببری، تجاوز و دزدی شرکت دارند بر روی اینترنت تا بدین ترتیب عموم مردم از وجود این افراد آگاه باشند و مراقب اطراف خود باشند و مجرمین نیز بدانند که شرایط برایشان سخت تر خواهد شد. تصاویر چنین مظنونانی بر روی اینترنت قرار خواهد گرفت.
3- ساختن پایگاه دادهها و اطلاعات ملی متشکل از تصاویر به دست آمده از دوربینهای مداربسته در باره مجرمین محکوم شده و یا مظنونانی که هنوز شناسایی نشدهاند.
گفته میشود برنامهها برای تشکیل چنین پایگاه اطلاعاتی تنظیم شدهاند اما از آنجا که فناوری لازم برای اجرای جستجوهای خودکار در حال پالایش شدن هستند اجرای این برنامه مدتی به حالت تعلیق درآمده است.
کارشناسان عمده مزیتهای دوربینهای مدار بسته را در مواردی همچون نظارت مستمر شبانه روزی بر مراکز پر تردد شهری، رفع نگرانی ناشی از عدم حضور پلیس در محل، حراست و حفاظت مدرن و هوشمند، ممانعت از سرقت و حفظ تجهیزات و اثاثیه، جلوگیری از خطرات و حوادث غیر مترقبه، صرفه جویی در وقت و هزینه و ثبت و ضبط بی طرفانه وقایع می دانند.
از طرف دیگر، دوربینهای مداربسته علاوه بر ضبط تصاویر تمامی اتفاقاتی که در طول شبانه روز در محیط مورد نظر رخ میدهد میتواند در بازبینی فیلمها نکاتی را به مسئولان امنیتی گوشزد نماید که هیچگاه به نظر چشم عادی خبرهترین افراد نیز نرسد.
کنترل و نظارت از دیگر مواردی است که میتوان با استفاده از دوربینهای مداربسته به عنوان جانشین چشمان خود استفاده کرد. بسیاری از مدیران، صاحبان کارخانهها و یا مغازه داران هستند که مدتهاست از محیط کار خود دور نشده اند زیرا به خاطر عدم حضورشان نمیتوانند روی کارمندان و یا اتفاقاتی که در محیط کار رخ میدهد نظارت کافی داشته باشند. با استفاده از سیستمهای انتقال تصویر موجود در بازار میتوان به راحتی این مشکل را حل کرده و با آرامش خیال به استراحت پرداخته و به مسافرت پرداخت.
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