  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۱۵

نمایندگان قایقرانی ایران در کنگره جهانی شرکت می کنند

نمایندگان قایقرانی ایران در کنگره جهانی شرکت می کنند

نمایندگان فدراسیون قایقرانی ایران در دو کنگره جهانی سیلینگ و آب‌های آرام شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کشورمان طی روزهای آینده برای شرکت در دو کنگره جهانی در رشته آب‌های آرام و قایقرانی بادبانی عازم کشورهای ایتالیا و اسپانیا خواهند شد.

بهزاد اتابکی، رئیس کمیته سیلینگ (قایقرانی بادبانی) 25 آبان ماه در کنگره جهانی این رشته در مادرید اسپانیا شرکت می کند.

هر چند هم اکنون قایقرانی بادبانی ایران از حضور یک مربی اهل پاکستان برای استعدادیابی و آموزش این رشته بهره می برد اما نماینده فدراسیون قایقرانی کشورمان قصد دارد در این نشست با یک مربی اسپانیایی برای تشکیل تیم ملی مذاکره کند.

حسن تیمورتاش دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان نیز از ششم تا دهم آذرماه برای شرکت در کنگره جهانی ICF ( آبهای آرام) عازم رم پایتخت ایتالیا می شود.

کد مطلب 781748

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها