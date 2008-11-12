نمایندگان قایقرانی ایران در کنگره جهانی شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان کشورمان طی روزهای آینده برای شرکت در دو کنگره جهانی در رشته آب‌های آرام و قایقرانی بادبانی عازم کشورهای ایتالیا و اسپانیا خواهند شد.

بهزاد اتابکی، رئیس کمیته سیلینگ (قایقرانی بادبانی) 25 آبان ماه در کنگره جهانی این رشته در مادرید اسپانیا شرکت می کند.

هر چند هم اکنون قایقرانی بادبانی ایران از حضور یک مربی اهل پاکستان برای استعدادیابی و آموزش این رشته بهره می برد اما نماینده فدراسیون قایقرانی کشورمان قصد دارد در این نشست با یک مربی اسپانیایی برای تشکیل تیم ملی مذاکره کند.

حسن تیمورتاش دبیر فدراسیون قایقرانی کشورمان نیز از ششم تا دهم آذرماه برای شرکت در کنگره جهانی ICF ( آبهای آرام) عازم رم پایتخت ایتالیا می شود.