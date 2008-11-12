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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۳۰

ژنرال در محاصره ؛

سرنخ های جدید از جنایت کار جنگی صرب/ عملیات تجسس تشدید شد

سرنخ های جدید از جنایت کار جنگی صرب/ عملیات تجسس تشدید شد

نیروهای امنیتی ویژه صربستان چند شب قبل و در جریان عملیاتی سری که بیش از ۱۰ ساعت به طول انجامید، ضمن بازرسی کامل خانه و شرکت برادران ووییچ در شهر والیوو با نشانه هایی از راتکو ملادیچ در این محل مواجه شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کوریر چاپ بلگراد، علت انجام ناگهانی عملیات نیروهای ویژه صربستان در این مکان، ارتباطات سابق ژنرال صرب با برخی اعضا و مدیران شرکت مذکور اعلام شده است.

به گفته مقامات امنیتی صربستان، یکی از حامیان اصلی ملادیچ در طول مدت زندگی پنهانی او، فرزند تاجرش دارکا بوده که با شرکت های تجاری بسیاری نیز در ارتباط است.

راسم لیائیچ، رئیس ستاد ارتباطات صربستان با دادگاه بین المللی لاهه نیز با اشاره به تشدید عملیات های تجسس برای یافتن سرنخ هایی از ژنرال سابق صرب، اعلام کرده که تمام امکانات دولتی برای دستگیری جنایت کاران جنگی بسیج شده به گونه ای که تا به امروز تعداد قابل توجهی از حامیان ملادیچ دستگیر شده اند.

به گفته یکی از فرماندهان عملیات تجسس اخیر، درجریان بازرسی از منزل برادران ووییچ و درجریان بررسی کامل اسناد و مدارک کتبی، صوتی و تصویری موجود عکس هایی از دراگولیوب اویدانیچ و نبویشا پاوکوویچ از جنایت کاران جنگی سابق صرب به علاوه تصاویری از لوکا، برادر راتکو ملادیچ یافت شده که از ارتباط احتمالی مظنونان با این جنایت کار صرب حکایت دارد.

راتکو ملادیچ فرمانده نظامی صربهای بوسنی بود که در جریان جنگ بالکان (۱۹۹۲ - ۱۹۹۵) به دلیل محاصره سارایوو  و کشتار بیش از ۸۳۰۰ تن از مسلمانان بوسنیایی در شهر صربرنیتسا در ۱۱ جولای۱۹۹۵، از سوی دادگاه بین‌المللی جرائم جنگی لاهه تحت تعقیب است.

جستجو برای یافتن راتکو ملادیچ همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 781749

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