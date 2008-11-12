آمریکا نسبت به امضای توافقنامه امنیتی با عراق امیدوار است

به گزارش خبرگزاری مهر، این مقام در گفتگو با آسوشیتدپرس گفت:" ما می دانیم که دولت عراق به بررسی متن این توافقنامه ادامه می دهد. ما معتقدیم که می توان به توافقنامه ای رسید که نیازهای دو طرف را محقق می کند."

این مقام خواست نامش فاش نشود، زیرا سفارت آمریکا خواستار گفتگوی علنی درباره این مسئله نیست.

گفتنی است که دولت عراق اخیرا خواستار تغییراتی در متن پیش نویس توافقنامه امنیتی شده بود.

توافقنامه امنیتی که آمریکا به شدت برای امضای آن با عراقی ها تلاش می کند؛ جنجال گسترده ای را در محافل دولتی، مذهبی و مردمی عراق به وجود آورده است؛ در حالی که مقامهای دولت عراق می گویند طرف آمریکایی، امتیازهای بزرگی برای دستیابی به پیش نویس نهایی توافقنامه داده، اما سیاستمداران عراقی می گویند متن پایانی دربرگیرنده بندهایی است که به حاکمیت و استقلال عراق خدشه وارد می کند.

این در حالی است که دولت عراق سه شنبه هفتم آبان (28 اکتبر) با اجماع بر ضرورت اصلاح برخی بندهای توافقنامه امنیتی با آمریکا تاکید کرد که البته آمریکا ادعا کرده بود آخرین متن پیش نویس توافقنامه، بهترین متن است و نیاز به تغییر ندارد.

