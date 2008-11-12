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۲۲ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۶

با تصویب مجلس صورت گرفت؛

تغییر ساز و کار استیضاح وزیران در مجلس

تغییر ساز و کار استیضاح وزیران در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ماده 195 آیین نامه داخلی مجلس را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار مجلس قرار داشت و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند چنانچه در هر دوره مجلس 3 بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سئوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر با رعایت اصل 89 قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

بر این اساس در صورتی که نمایندگان 3 بار از پاسخ وزیر به سئوالات قانع نشوند با امضای حداقل 10 نماینده طرح استیضاح او تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.

کد مطلب 781756

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